Чемпион ОИ из Украины отказался называть Россию «агрессором»: «Мне кажется, это все спланировано»

«Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире. По себе могу сказать — когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей — это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.



Для меня неоднозначно, что Россия — агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны», — цитирует Абраменко Tribuna.com.