Чемпион ОИ из Украины отказался называть Россию «агрессором»: «Мне кажется, это все спланировано»

Напомним, минувшим летом украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее, в 2018 году, во время зимней Олимпиады в Пхенчхане Абраменко на церемонии награждения обнял российского спортсмена Илью Бурова, что также вызвало волну негатива со стороны его соотечественников.
«Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире. По себе могу сказать — когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей — это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.
Для меня неоднозначно, что Россия — агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны», — цитирует Абраменко Tribuna.com.