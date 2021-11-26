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12:28 (мск), источник: ТАСС

Сочи станет местом проведения чемпионата Америки по санному спорту

Турнир состоится в рамках этапа Кубка мира с 4-го по 5 декабря.

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Источник: AP 2021

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Америки и Тихоокеанского региона по санному спорту пройдет с 4 по 5 декабря в рамках этапа Кубка мира, который состоится в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации санного спорта.

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«Чемпионат Америки и Тихоокеанского региона первоначально планировалось провести в Лейк-Плэсиде в рамках третьего этапа Кубка мира (4−5 декабря). С переносом этого этапа в Сочи были перенесены и континентальные чемпионаты», — заметил представитель пресс-службы.

Международная федерация санного спорта в начале осени приняла решение о переносе североамериканских этапов Кубка мира по санному спорту в Сочи. Причиной смены места проведения соревнований стал отказ Федерации санного спорта США гарантировать допуск в страну всех иностранных саночников из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, и проблем с получением въездных виз в Соединенные Штаты, с которыми могли столкнуться саночники из ряда стран.

Как сообщал ранее ТАСС, в числе участников сочинских этапов Кубка мира не будет трех представителей сборной США. Эмили Суини и Дана Вильям Келлог, являющиеся военнослужащими Национальной гвардии США, не смогут выступить на этапах Кубка мира в Сочи из-за запрета Министерства обороны США въезжать в Россию представителям американского военного персонала. Вынужден пропустить этапы Кубка мира и чемпионат Америки Дункан Сеггер, выступающий с Келлогом в одном экипаже саней-двоек.

Второй этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи с 27-го по 28 ноября, первоначально он должен был состояться в канадском Уистлере.

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