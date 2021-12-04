Журова назвала политическим недопуск российских фристайлеров в США

«Это была ожидаемая ситуация. Сейчас вопрос только к международной федерации: они должны были договориться с организаторами — властями США и Канады. Надеюсь, наша федерация отработала хорошо: наверняка они писали письма в международную. Такая же ситуация возникла с конькобежцами. Они сидели три дня в Амстердаме, потом вернулись в Россию, и когда до Кубка мира осталось два дня, их все-таки пустили. Вообще это выглядит как политическое решение», — заявила Журова.

Также депутат заявила, что принимающая страна должна прикладывать все усилия, чтобы допустить спортсменов к участию в соренованиях.

«Если спортсмены будут судиться, они могут отсудить деньги, потому что есть указ Байдена, который делает исключение для спортсменов. Просто чиновники, которые делают разрешительные документы для спортсменов, должны быть расторопнее. Вообще не пускает авиакомпания, а не власти США. Авиакомпания боится нарваться на штраф и ждет разрешительные документы», — подытожила Журова.

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Ранее президент Федерации фристайла России сообщил, что спортсмены сборной не могут въехать в США и Канаду для участия в этапах Кубка мира из-за проблем с прививками от коронавируса. В эти страны могут въехать только привитые вакцинами, которые одобрены ВОЗ. Российские вакцины от COVID-19 ВОЗ до сих пор не признала, а иностранные — в Россию не поставляют.