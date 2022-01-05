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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач назвал самые опасные и безопасные зимние виды спорта

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков назвал самые опасные и безопасные зимние виды спорта. Об этом он рассказал «Известиям».

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Источник: AP 2021

По его словам, самыми опасными считаются фристайл на лыжах, прыжки с трамплина на лыжах, горные лыжи, коньки, шорт-трек, сноубординг, санный спорт и хоккей. Менее опасны: керлинг, биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фигурное катание, конькобежный спорт, бобслей.

Что касается неспортивных дисциплин, то пальму первенства по травматичности удерживает катание на ледянках. А самыми безопасными считаются лыжные прогулки.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летний подросток погиб, врезавшись в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона. От полученных травм юноша скончался на месте.

До этого в Мурманской области мальчик скатился на «ватрушке» с горы и попал под колеса самосвала. Он выкатился со снежной горы на проезжую часть, по которой двигался грузовик. Ребенок угодил под колеса, и автомобиль переехал его. Пострадавшего с переломами госпитализировали в больницу.

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