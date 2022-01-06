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6 января, источник: ТАСС

Японец Рею Кобаяси стал победителем 70-го «Турне четырех трамплинов»

Спортсмен выиграл турнир во второй раз в истории.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 января. Японский прыгун на лыжах с трамплина Рёю Кобаяси стал победителем общего зачета «Турне четырех трамплинов». Заключительный, четвертый этап прошел в австрийском Бишофсхофене.

Победителем четвертого этапа стал австриец Даниэль Хубер, набравший 286,8 балла. Второе место занял норвежец Халвор Гранеруд (282,4), тройку лучших замкнул немец Карл Гайгер (281,9). Кобаяси стал пятым, набрав 277,8 балла. Россиянин Евгений Климов занял 30-е место (225,2), Данил Садреев — 32-е (119,9).

Кобаяси выиграл общий зачет, набрав 1 162,3 балла. Японец во второй раз стал победителем «Турне четырех трамплинов» после успеха в сезоне-2018/2019. Вторым стал норвежец Мариус Линдвик (1 138,1), третьим — Гранеруд (1 128,2). Климов занял 19-е место (858,4), Садреев — 30-е (704,5).

«Турне четырех трамплинов» проводится с 1953 года. Это соревнование является самым престижным в прыжках на лыжах с трамплина после чемпионата мира и Олимпийских игр. Рекордсменом по количеству побед на «Турне четырех трамплинов» является финн Янне Ахонен, занимавший первое место пять раз.

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