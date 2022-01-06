Японец Рею Кобаяси стал победителем 70-го «Турне четырех трамплинов»

ТАСС, 6 января. Японский прыгун на лыжах с трамплина Рёю Кобаяси стал победителем общего зачета «Турне четырех трамплинов». Заключительный, четвертый этап прошел в австрийском Бишофсхофене.

Кобаяси выиграл общий зачет, набрав 1 162,3 балла. Японец во второй раз стал победителем «Турне четырех трамплинов» после успеха в сезоне-2018/2019. Вторым стал норвежец Мариус Линдвик (1 138,1), третьим — Гранеруд (1 128,2). Климов занял 19-е место (858,4), Садреев — 30-е (704,5).

«Турне четырех трамплинов» проводится с 1953 года. Это соревнование является самым престижным в прыжках на лыжах с трамплина после чемпионата мира и Олимпийских игр. Рекордсменом по количеству побед на «Турне четырех трамплинов» является финн Янне Ахонен, занимавший первое место пять раз.