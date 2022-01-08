Как таинственный бизнесмен стал миллионером и олимпийским чемпионом по фристайлу

Австралийский фристайлист Дейл Бегг-Смит пошел от обратного и стал известным атлетом, уже будучи долларовым миллионером. Золото Олимпиады-2006 в Турине 21-летний австралиец завоевал в могуле в статусе суперуспешного бизнесмена, но спортсмен никогда не афишировал своего богатства. «Лента.ру» рассказывает подробнее об уникальном и таинственном фристайлисте, который в бизнесе преуспел ничуть не меньше, чем в спорте.

Канадское детство

Бегг-Смит родился в Ванкувере в 1985 году. Вместе с братом Джейсоном, который был старше на пять лет, юноша увлекся лыжами, причем не горными или беговыми, а их экстремальной разновидностью — фристайлом. Парни сосредоточились на могуле — дисциплине, которая заключается в спуске на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков с трамплина. Прогресс юных канадцев не заставил себя долго ждать, однако родители не смогли или не захотели вкладывать деньги в развитие братьев, предложив им самим финансировать свое увлечение. Те обратили внимание на становившийся все более популярным интернет.

Когда Джейсону было 18, а Дейлу всего 13, они начали IT-бизнес, который очень быстро стал суперприбыльным. Братья занимались интернет-рекламой, причем в самом мерзком ее проявлении. Речь идет о спаме, всплывающих окнах, шпионском программном обеспечении и накручивании статистики посещения сайтов. Формально они не нарушали никаких законов, но наверняка свели с ума не один миллион пользователей сети. В любом случае бизнес приносил молодым людям огромный доход, исчислявшийся миллионами долларов. Спортсменам приходилось тратить на новое увлечение все больше времени.

Когда Дейлу было 16, у них с братом произошел конфликт с канадскими тренерами. Братья мечтали об олимпийской сборной, однако местные спортивные управленцы были против. По одной из версий, тренеров не устраивало то, что братья уделяют слишком много времени интернет-бизнесу и редко появляются на тренировках. По другой — спортивных боссов напрягала сама суть бизнеса братьев: Олимпийский комитет страны опасался связываться с атлетами, которые поднимают миллионы на сомнительных манипуляциях в сети. Бегг-Смиты подробностей своего бизнеса никогда не раскрывали.

Переезд в Австралию

Братья начали искать варианты продолжения карьеры и обратили внимание на Австралию — историческую родину родителей. Развитие лыжного спорта в стране находилось на очень скромном уровне, несмотря на отличные места для занятий могулом. Вариант показался Бегг-Смитам очень заманчивым. Они считали, что в Австралии смогут спокойно совмещать бизнес со спортом, потому что местные тренеры не будут столь требовательными.

В 2001 году Австралия с радостью приняла братьев: квалифицированные фристайлисты были там в огромном дефиците, но выступать за новую страну они смогли не сразу. Процесс получения гражданства растянулся на два года, все это время братья тренировались со сборной страны, но не участвовали в международных соревнованиях. Однако перед стартом сезона 2003/2004 получили зеленый свет.

Примерно тогда же стало понятно, что Дейл гораздо сильнее старшего брата и потенциально может претендовать на большее

Он доказал это в первом же сезоне, когда на этапах Кубка мира регулярно попадал в десятку сильнейших, а спустя год его результаты пошли в гору еще более стремительно.

В сезоне-2004/2005 младший Бегг-Смит одержал семь побед на этапах Кубка мира, а в общем зачете соревнований уступил лишь американцу Джереми Блуму. Достойно новоиспеченный австралиец выступил и на чемпионате мира-2005, где взял бронзовую медаль. Джейсон же и близко не подбирался к первой десятке на Кубке мира, а второй сезон за Австралию и вовсе пропустил практически полностью из-за травмы плеча.

Младший Бегг-Смит продолжал разносить соперников и в олимпийском сезоне-2005/2006 занял первое место в общем зачете Кубка мира. На Игры в Турин он ехал в статусе одного из главных фаворитов. При этом бизнес братьев продолжал успешно работать. Прибыль росла, но спортсмены старательно скрывали уровень своего благосостояния. Менеджер австралийской сборной по фристайлу Алиса Монк вспоминала, что Бегг-Смит-младший никогда не требовал для себя особых привилегий. Однако журналисты в Ванкувере как-то засекли спортсмена за рулем Lamborghini.

Никаких больших запросов, по нему и не скажешь, что с деньгами у него все в порядке. Он всегда останавливался там же, где вся команда. Когда мы ездили на склоны Перишер Блю, он жил в одной хижине с остальными спортсменами — в мелкой, старой и почти развалившейся постройке. Алиса Монк менеджер сборной Австралии по фристайлу

Туринский триумф

Несмотря на проблемы Джейсона Бегга-Смита, на Игры в Турин он отправился вместе с младшим братом. Он не претендовал на высокий результат и занял лишь 29-е место, но явно помог Дейлу сотворить историю. Австралийский спортсмен идеально выступил на соревнованиях и по сумме трех компонентов (скорость, повороты, прыжки) в финале получил оценку 26,77 балла. Ему удалось на 0,15 балла опередить двукратного чемпиона мира из Финляндии Микко Ронкайнена. Тройку сильнейших с 26,30 балла замкнул представитель США Тоби Доусон.

Успех Бегга-Смита было трудно назвать сенсационным, все-таки спортсмен несколько сезонов подряд находился в топе и демонстрировал очень высокие результаты, однако для простых обывателей победа австралийца на зимней Олимпиаде выглядела громкой. Фристайлист стал самым молодым в истории победителем Игр в этой дисциплине и принес Австралии третью золотую медаль за все время выступления страны на зимних Олимпиадах. Так что повышенное внимание прессы Беггу-Смиту было гарантировано.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--593bf7bbc7ab3f9617f0" data-vnd="593bf7bbc7ab3f9617f0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=593bf7bbc7ab3f9617f0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Журналисты быстро раскопали информацию о многомиллионном состоянии спортсмена и начали донимать его вопросами. Один репортер решил уточнить, действительно ли он заработал в интернете 40 миллионов долларов, и нарвался на резкий ответ.

Не знаю, ребята, откуда вы берете эти цифры. Я зарабатываю на достойную жизнь, но никак не миллионы Дейл Бегг-Смит

Активно муссировалось в прессе, особенно североамериканской, и происхождение Бегга-Смита. Из-за смены гражданства его называли чуть ли не предателем, хотя было очевидно, что для мирового спорта его открыла именно Австралия, а из Канады фристайлист уезжал не то чтобы исключительно по своей воле.

После золота

После Игр в Турине Джейсон Бегг-Смит объявил о завершении карьеры, а его младший брат продолжил наводить шороху в мировом лыжном спорте. Австралиец три раза подряд завоевал Кубок мира, взял золото в параллельном могуле на первенстве планеты и завоевал серебро чемпионата мира в традиционной для себя дисциплине. Далее ему предстояло защитить звание олимпийского чемпиона на Играх-2010 в родном Ванкувере, по понятным причинам это событие обещало стать остросюжетным.

Еще перед стартом соревнований поговаривали, что судьи ни в коем случае не дадут победить перебежчику. Бегг-Смит действительно финишировал вторым, а австралийские тренеры вяло оспаривали такой итог. Дело в том, что решающее преимущество выигравший золото канадец Александр Билодо получил за счет скорости прохождения дистанции. Объективность этого показателя оспорить невозможно. Бегг-Смит все Игры хранил молчание, отказываясь общаться с журналистами.

После относительной неудачи на Играх в Ванкувере Бегг-Смит выступил лишь на одном этапе Кубка мира и залег на дно. Журналисты долго пытались отыскать спортсмена, но тот наглухо исчез из информационного пространства. Однако представителям прессы через некоторое время удалось выяснить его местонахождение: оказалось, они с братом припеваючи живут на Каймановых островах, которые считаются одной из самых привлекательных оффшорных зон в мире. На берегу Карибского моря Бегг-Смит сосредоточился на бизнесе, решив ненадолго оставить лыжи.

Однако перед Олимпиадой-2014 в Сочи Бегг-Смит предпринял попытку триумфального возвращения

После почти трехлетнего перерыва он отправился в Россию, где предсказуемо провалился. Австралиец прекратил борьбу во втором квалификационном раунде и занял итоговое 25-е место на турнире. Спортсмен запомнился жестким падением во время Игр. Травм, к счастью, удалось избежать. После соревнований в России Бегг-Смит объявил о завершении карьеры. Правда, не сразу. Непосредственно после старта он многозначительно заявил: «Я заставлю вас гадать».

Сейчас о жизни Бегга-Смита практически ничего не известно, лишь пару лет назад сообщалось о присуждении ему звания почетного гражданина Австралии. Спортсмена нет в социальных сетях, он не дает интервью, о его местонахождении остается только догадываться. Скорее всего, фристайлист вместе с братом продолжает вести уединенную жизнь на Каймановых островах. Возможно, их состояние измеряется уже сотнями миллионов долларов.