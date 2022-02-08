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07:17 (мск), источник: Чемпионат.com

У Логинова шестое время после первой квалификации в гигантском слаломе на ОИ-2022

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся первый этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у мужчин в параллельном гигантском слаломе.

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Источник: AFP 2021
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Россию в этом виде программы представляли Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Карлагачев.

Лучший результат среди россиян — у Дмитрия Логинова, показавшего шестое время — 40.38 с.

Виктор Уайлд также выиграл свой заезд — у него 14-й результат (40.96 с).

Соболев завершил заезд со временем 41.39 с — 18 место, а Карлагачев не вышел на старт, получив дисквалификацию. Впереди у спортсменов ещё одна попытка, а в следующий сегмент пройдут 16 лучших по времени.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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