У Логинова шестое время после первой квалификации в гигантском слаломе на ОИ-2022
В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся первый этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у мужчин в параллельном гигантском слаломе.
В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся первый этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у мужчин в параллельном гигантском слаломе.
Россию в этом виде программы представляли Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Карлагачев.
Лучший результат среди россиян — у Дмитрия Логинова, показавшего шестое время — 40.38 с.
Виктор Уайлд также выиграл свой заезд — у него 14-й результат (40.96 с).
Соболев завершил заезд со временем 41.39 с — 18 место, а Карлагачев не вышел на старт, получив дисквалификацию. Впереди у спортсменов ещё одна попытка, а в следующий сегмент пройдут 16 лучших по времени.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.