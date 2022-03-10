Вик Уайлд: «Не чувствую давления США из-за того, что нахожусь в России. Нужно, чтобы произошло что-то более значимое, чтобы я покинул ее»

«Я не удивлен решению МОК, но не согласен с ним. Такой уж наш мир сейчас. Вы помните движения Me Too и Black Lives Matter, которые были в Америке не так давно. Сейчас на первый план выходят не факты, а самое распространенное, самое популярное мнение. И до тех пор, пока мир не вернется в состояние, когда главными были факты — если они вообще когда-то что-то значили — люди продолжат следовать за мнениями и эмоциями. А мы понимаем, что в основе эмоций не факты, не логика или рациональное мышление. Таков наш мир. Нам остается жить в этой системе», — сказал Уайлд.