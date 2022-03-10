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13:55 (мск), источник: Sports.Ru

Вик Уайлд: «Не чувствую давления США из-за того, что нахожусь в России. Нужно, чтобы произошло что-то более значимое, чтобы я покинул ее»

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению российских спортсменов от стартов.

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Источник: РИА "Новости"
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«Я не удивлен решению МОК, но не согласен с ним. Такой уж наш мир сейчас. Вы помните движения Me Too и Black Lives Matter, которые были в Америке не так давно. Сейчас на первый план выходят не факты, а самое распространенное, самое популярное мнение. И до тех пор, пока мир не вернется в состояние, когда главными были факты — если они вообще когда-то что-то значили — люди продолжат следовать за мнениями и эмоциями. А мы понимаем, что в основе эмоций не факты, не логика или рациональное мышление. Таков наш мир. Нам остается жить в этой системе», — сказал Уайлд.

«Я не чувствую давления со стороны США из-за того, что сейчас нахожусь в России. Я здесь уже более 10 лет. И нужно, чтобы произошло что-то более значимое, чтобы я покинул Россию. Моя жизнь связана с этой страной, я добился больших успехов именно здесь. Крайне маловероятно, что мои планы изменятся в ближайшее время», — отметил сноубордист.

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