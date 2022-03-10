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15:04 (мск), источник: Sport24

«Скучать не буду». Олимпийский чемпион Вик Уайлд — о закрытии «Макдоналдс» в России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что не паникует из-за решения многих известных иностранных компаний приостановить бизнес на территории России.

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Источник: Reuters

«Большие компании — это часть современного общества. Конечно, они потеряют что-то из-за того, что покинут Россию, но заработают в других странах, так как их продолжат поддерживать покупатели. Их решения основаны не на логике, а на популярных мнениях, которые сейчас управляют миром. А может, и управляли всегда.

Сейчас очень легко запаниковать и поддаться эмоциям, но, мне кажется, самое правильное будет набраться терпения и оценить ситуацию трезво. А по “Макдоналдс” я скучать не буду. Новостные поводы сейчас меняются так быстро, что, может быть, завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства. Например, где-нибудь в Германии», — заявил Уайлд РИА Новости.

Уайлд также заявил, что не планирует уезжать из России, несмотря на то, что многие иностранные спортсмены покидают страну в связи с обострением политической ситуации в мире.

«Я не чувствую давления со стороны США из-за того, что сейчас нахожусь в России. Я здесь уже более 10 лет. И нужно, чтобы произошло что-то более значимое, чтобы я покинул Россию. Моя жизнь связана с этой страной, я добился больших успехов именно здесь. Крайне маловероятно, что мои планы изменятся в ближайшее время», — сказал спортсмен.

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