«Скучать не буду». Олимпийский чемпион Вик Уайлд — о закрытии «Макдоналдс» в России

«Большие компании — это часть современного общества. Конечно, они потеряют что-то из-за того, что покинут Россию, но заработают в других странах, так как их продолжат поддерживать покупатели. Их решения основаны не на логике, а на популярных мнениях, которые сейчас управляют миром. А может, и управляли всегда.



Сейчас очень легко запаниковать и поддаться эмоциям, но, мне кажется, самое правильное будет набраться терпения и оценить ситуацию трезво. А по “Макдоналдс” я скучать не буду. Новостные поводы сейчас меняются так быстро, что, может быть, завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства. Например, где-нибудь в Германии», — заявил Уайлд РИА Новости.