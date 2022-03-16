Российская сноубордистка Надыршина заняла второе место в зачете Кубка мира
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.
Малый Хрустальный глобус завоевала немка Рамона Терезия Хофмайстер, набравшая 307 очков. В активе Надыршиной 291 балл. Третье место заняла австрийка Даниэла Ульбинг (263).
В мужском зачете победу одержал немец Штефан Баумайстер (384). Вторым стал кореец Ли Сан Хо (359), третьим — словенец Тим Мастняк (286). Россиянин Дмитрий Логинов расположился на четвертой строчке (252).
Хофмайстер 25 лет. Она является победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2019/2020, бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и обладательницей серебра и бронзы чемпионатов мира. 28-летний Баумайстер завоевал две бронзовые медали на первенстве мира 2019 года.