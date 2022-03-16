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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская сноубордистка Надыршина заняла второе место в зачете Кубка мира

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.

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Источник: РИА "Новости"

Малый Хрустальный глобус завоевала немка Рамона Терезия Хофмайстер, набравшая 307 очков. В активе Надыршиной 291 балл. Третье место заняла австрийка Даниэла Ульбинг (263).

В мужском зачете победу одержал немец Штефан Баумайстер (384). Вторым стал кореец Ли Сан Хо (359), третьим — словенец Тим Мастняк (286). Россиянин Дмитрий Логинов расположился на четвертой строчке (252).

Хофмайстер 25 лет. Она является победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2019/2020, бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и обладательницей серебра и бронзы чемпионатов мира. 28-летний Баумайстер завоевал две бронзовые медали на первенстве мира 2019 года.

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