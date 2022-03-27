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19:51 (мск), источник: Vesti.kz

16-летняя казахстанка завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу

Казахстанка Анастасия Городко завоевала вторую медалью на юниорском чемпионате мира по фристайлу-могул, который проходит в Италии. Об этом сообщает Olympic.kz.

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Источник: olympic.kz

На этот раз 16-летняя спортсменка выиграла серебро в параллельном могуле среди смешанных команд в паре с Федором Бугаковым.

Первое и третье место в этом виде соревнований заняли представители США.

Ранее на юниорском чемпионате мира 16-летняя Городко стала второй в индивидуальных соревнованиях.

28 марта казахстанка выступит в личных соревнованиях в параллельном могуле.

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