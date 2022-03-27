16-летняя казахстанка завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу

16-летняя казахстанка завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу

Казахстанка Анастасия Городко завоевала вторую медалью на юниорском чемпионате мира по фристайлу-могул, который проходит в Италии. Об этом сообщает Olympic.kz.