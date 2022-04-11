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20:08 (мск), источник: Sport24

Министр спорта Матыцин взял на личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной

Министерство спорта РФ проведет проверку изложенного в письме фристайлистки Анастасии Таталиной, ситуация находится на личном контроле министра Олега Матыцина.

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Источник: РИА "Новости"

В СМИ 11 апреля было опубликовано открытое письмо чемпионки мира 2021 года в биг-эйре в адрес Матыцина, в котором Таталина написала, что старший тренер сборной России Никита Васильев начал требовать от нее перевода половины призовых в Федерацию фристайла России, ссылаясь на внегласное правило. По словам спортсменки, в федерации ей был объявлен бойкот, произошел намеренный срыв предолимпийской подготовки, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года, о ней нет ни одного упоминания.

«В Министерстве спорта ознакомились с открытым письмом российской фристайлистки, чемпионки мира в дисциплине биг-эйр Анастасии Таталиной. Минспорт России проведет тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации, а также рассмотрит сложившуюся ситуацию совместно со спортсменкой и Федерацией фристайла России. Данная тема находится на личном контроле министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе ведомства.

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