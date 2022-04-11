Министр спорта Матыцин взял на личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной

В СМИ 11 апреля было опубликовано открытое письмо чемпионки мира 2021 года в биг-эйре в адрес Матыцина, в котором Таталина написала, что старший тренер сборной России Никита Васильев начал требовать от нее перевода половины призовых в Федерацию фристайла России, ссылаясь на внегласное правило. По словам спортсменки, в федерации ей был объявлен бойкот, произошел намеренный срыв предолимпийской подготовки, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года, о ней нет ни одного упоминания.