«С нашими спортсменами обращаются как с мусором»: Уайлд поддержал Тататлину

Ранее Таталина в открытом письме на имя министра спорта России Олега Матыцина, оказавшемся в распоряжении «Спорт-Экспресса», обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных средств за победу на чемпионате мира 2021 года. Впоследствии, по словам Таталиной, тренеры национальной команды объявили ей бойкот, что привело к срыву подготовки к Олимпиадее в Пекине. Сам Васильев заявил РИА Новости, что никогда не просил спортсменов перечислять призовые, а наоборот, специалисты из своих средств оплачивали восстановление спортсменки.
«Анастасия (Таталина) говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности», — написал Уайлд в соцсетях.
Министерство спорта России в понедельник сообщило, что проведет тщательную и объективную проверку изложенной в письме Таталиной информации.