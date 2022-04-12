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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«С нашими спортсменами обращаются как с мусором»: Уайлд поддержал Тататлину

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд поддержал фристайлистку Анастасию Таталину, которая выступила с обвинениями в адрес тренеров сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Таталина в открытом письме на имя министра спорта России Олега Матыцина, оказавшемся в распоряжении «Спорт-Экспресса», обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных средств за победу на чемпионате мира 2021 года. Впоследствии, по словам Таталиной, тренеры национальной команды объявили ей бойкот, что привело к срыву подготовки к Олимпиадее в Пекине. Сам Васильев заявил РИА Новости, что никогда не просил спортсменов перечислять призовые, а наоборот, специалисты из своих средств оплачивали восстановление спортсменки.

«Анастасия (Таталина) говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности», — написал Уайлд в соцсетях.

Министерство спорта России в понедельник сообщило, что проведет тщательную и объективную проверку изложенной в письме Таталиной информации.

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