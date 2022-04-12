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13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава Федерации фристайла России назвал зарплаты спортсменов из сборной

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Официальный доход ведущих фристайлистов сборной России около 300 тысяч рублей, сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов в эфире программы на «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

«Фристайл — не национальный вид спорта, как другие зимние виды. С учетом тех результатов, которых достигают спортсмены, неплохие зарплаты у них и у тренеров. Ежемесячная зарплата спортсмена — 150 тысяч рублей, плюс президентская стипендия — 52 тысячи. Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч. Призовые на Кубке мира — 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей», — сказал Курашов.

Ранее фристайлистка Анастасия Таталина в открытом письме на имя министра спорта Олега Матыцина, оказавшемся в распоряжении «Спорт-Экспресса», обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных за победу на чемпионате мира 2021 года средств. В ФФР эту информацию опровергли.

«Некоторые спортсмены перечисляют на карточку. Речь идет про тренеров, про сервис, кто-то не дает. Кто-то массажисту отчисляет 100−200 евро. Я считаю, это нормально. Как формализовать отмену этого? В виде какого документа?» — отметил Курашов.

Министерство спорта РФ заявило о том, что проведет тщательную и объективную проверку изложенной в письме Таталиной информации. Дело находится на личном контроле министра спорта.

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