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20:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сноубордист Вик Уайлд вошел в состав сборной России на сезон-2022/23

Виктор Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Источник: Reuters

В состав сборной также вошли Дмитрий Логинов, Алексей Соболев, Андрей Соболев и София Надыршина. Всего в состав национальной команды вошли 22 женщины и 27 мужчин.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды — в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе, на Играх в Пекине 35-летний спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

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