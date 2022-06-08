Сноубордист Вик Уайлд вошел в состав сборной России на сезон-2022/23

В состав сборной также вошли Дмитрий Логинов, Алексей Соболев, Андрей Соболев и София Надыршина. Всего в состав национальной команды вошли 22 женщины и 27 мужчин.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды — в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе, на Играх в Пекине 35-летний спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.