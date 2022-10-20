Экс-американец Уайлд: Мне нравится быть в России, как никогда раньше

«Я не из тех, кто идет по легкому пути, — подчеркнул Вайлд. — Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит меня сожалеть о решении остаться. Думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть в этой стране, как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне.



Если честно, гораздо чаще призывы уехать я слышал из России. Каждый второй мой знакомый обсуждал эту тему, особенно в последний месяц.



Ребята, я приехал из США. Америка — это моя Родина. Большая часть моей жизни прошла там, и ментально я до сих пор скорее американец. Могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем. Однако не собираюсь уезжать. Поэтому мне не понять эту панику. Это вообще не в русской традиции, насколько понимаю вашу культуру! Скорее американцы пойдут по пути наименьшего сопротивления, будут уходить от проблем. Понятно, что сейчас непросто. Но надо стараться жить, делать то, что ты должен, и надеяться на лучшее. А иначе никак. Для меня сейчас уехать из России — это убежать от проблемы, вместо того чтобы пытаться ее решить. Как? Каждый решает сам для себя. У меня есть свои планы и цели, которые я и пытаюсь сейчас реализовать.



Думаете, я не боюсь? Все мы переживаем, но что делать с этим страхом? Если постоянно думать об этом, то сойдешь с ума… И не изменишь ровно ничего. Я понял для себя, что нужно ставить четкие цели и задачи. И не придавать много значения тем мыслям и опасностям, тем последствиям, на которые ты, по сути, не волен повлиять».