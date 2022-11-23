FIS перенесла старт Кубка мира по сноуборду из-за нехватки снега в Италии

Этап должен был пройти 3—4 декабря , но на базе в Ливиньо в первые дни месяца будет недостаточно снега для проведения соревнований. Теперь Кубок мира должен стартовать 10—11 декабря в Винтерберге (Германия). Этап в Италии, скорее всего, состоится сразу после чемпионата мира 2023 года в марте.