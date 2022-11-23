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23 ноября, источник: Спорт РИА Новости

FIS перенесла старт Кубка мира по сноуборду из-за нехватки снега в Италии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) перенесла первый этап Кубка мира по сноуборду, который должен был состояться в Ливиньо (Италия), сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Этап должен был пройти 3—4 декабря, но на базе в Ливиньо в первые дни месяца будет недостаточно снега для проведения соревнований. Теперь Кубок мира должен стартовать 10—11 декабря в Винтерберге (Германия). Этап в Италии, скорее всего, состоится сразу после чемпионата мира 2023 года в марте.

В конце октября тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер предрек отмену этапов Кубка мира в сезоне-2022/23 из-за энергетического кризиса в Европе. Ранее такую возможность допустил генеральный секретарь FIS Мишель Вион.

FIS в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине.

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