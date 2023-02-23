Заварзина привыкает к жизни без Уайлда: новым бойфрендом сноубордистки стал брат известной певицы

В последнее время они главным образом касаются ее личной жизни. Ранее стало известно о разводе с олимпийским чемпионом Виком Уайлдом.

А теперь Алена знакомит подписчиков в соцсетях со своим новым спутником: его зовут Джексон Эллис Лич, рок-музыкант из Лондона. Джексон — родной брат известной певицы Софи Эллис Бекстор. Радуемся за новую главу в жизни Алены и представляем вам фотообзор ее соцсетей.