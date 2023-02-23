Заварзина привыкает к жизни без Уайлда: новым бойфрендом сноубордистки стал брат известной певицы
Российская сноубордистка Алена Заварзина уже несколько лет назад завершила карьеру, но она не прекращает поставлять инфоповоды.
Российская сноубордистка Алена Заварзина уже несколько лет назад завершила карьеру, но она не прекращает поставлять инфоповоды.
В последнее время они главным образом касаются ее личной жизни. Ранее стало известно о разводе с олимпийским чемпионом Виком Уайлдом.
А теперь Алена знакомит подписчиков в соцсетях со своим новым спутником: его зовут Джексон Эллис Лич, рок-музыкант из Лондона. Джексон — родной брат известной певицы Софи Эллис Бекстор. Радуемся за новую главу в жизни Алены и представляем вам фотообзор ее соцсетей.