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18:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Заварзина привыкает к жизни без Уайлда: новым бойфрендом сноубордистки стал брат известной певицы

Российская сноубордистка Алена Заварзина уже несколько лет назад завершила карьеру, но она не прекращает поставлять инфоповоды.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В последнее время они главным образом касаются ее личной жизни. Ранее стало известно о разводе с олимпийским чемпионом Виком Уайлдом.

А теперь Алена знакомит подписчиков в соцсетях со своим новым спутником: его зовут Джексон Эллис Лич, рок-музыкант из Лондона. Джексон — родной брат известной певицы Софи Эллис Бекстор. Радуемся за новую главу в жизни Алены и представляем вам фотообзор ее соцсетей.

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