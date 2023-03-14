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12:31 (мск), источник: ТАСС

Швеция отказалась допустить лыжников и биатлонистов России на чемпионат мира среди военных

Турнир пройдет в Бодене в конце марта.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские лыжники и биатлонисты не выступят на стартующем 27 марта в шведском Бодене чемпионате мира среди военнослужащих из-за отказа организаторов допустить россиян до участия в этом турнире. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель оргкомитета соревнований Ульрик Ханссон-Милд.

«Приглашения на соревнования Международного совета военного спорта (CISM) размещены на веб-сайте CISM и, таким образом, доступны для всех государств — членов CISM, — отметил Ханссон-Милд. — Однако из-за текущей ситуации с безопасностью и ситуацией на Украине Швеция не будет принимать участников из России во время этого соревнования».

«Вкратце — приглашение действительно через CISM, но заявители из России в текущей ситуации не смогут участвовать в соревнованиях в Швеции», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Начальник ЦСКА и глава комитета CISM по скалолазанию Артем Громов 15 апреля 2022 года заявил ТАСС, что Международный совет военного спорта является единственной в мире международной спортивной организацией, которая отказалась от каких-либо санкций в отношении России.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих пройдет в Бодене с 27 по 31 марта. В рамках соревнований будут разыграны награды среди мужчин и женщин в лыжных гонках, биатлоне, лыжном альпинизме и лыжном ориентировании. Последний раз этот турнир проходил в апреле 2018 года в австрийском Хохфильцене. Среди тех, кто принимал участие в тех соревнованиях, были и российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Максим Цветков, ставшие в 2022 году призерами Олимпийских игр в Пекине.

В конце ноября 2022 года в Иране состоялся чемпионат мира по тхэквондо среди военнослужащих. Мужская сборная России стала тогда второй в общекомандном зачете с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами, уступив команде Ирана (4 золотые медали). Женская сборная России (1−0−3) заняла третье место, пропустив вперед сборные Ирана и Бразилии. Олимпийские чемпионы Михаил Храмцов и Владислав Ларин вернулись с того турнира с золотыми медалями.

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