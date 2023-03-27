Вик Уайлд: Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой — и везде встречал предельно нормальное отношение

Американец Уайлд получил российское гражданство в мае 2012-го.

— Когда слышишь, что США — лучшая в мире страна для жизни, о чем думаешь?

— Нельзя обобщать. Для меня лучшие перспективы были в России. Это было настоящей привилегией — оказаться здесь перед домашней Олимпиадой. И сейчас я связываю свои планы с этой страной.

Если мы говорим о еде, инфраструктуре, тачках, развлечениях, университетах, возможностях профессионального роста — да, Америка высоко. Но наивно думать, что если ты переедешь в США — у тебя сразу же улучшится уровень жизни. Я нашел себя в России. Кто-то может сделать это в другой стране.

Просто задумайся: в Париже есть Лувр. В Питере Эрмитаж. Это же с ума сойти как красиво. И сколько говорит о глубине культуры! Таких мест в мире много. Это я к тому, что США — очень комфортная страна, но только ей все не ограничивается.

— В России популярно мнение, будто нас нигде не любят.

— Чувак, просто выключи телик. Это пропаганда. Но я могу тебя успокоить — западные машины пропаганды еще мощнее. Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой. И абсолютно везде встречал предельно нормальное отношение. Хотя, если читать медиа, наши страны должны не переваривать друг друга. Ничего такого. Поверь, в мире нет ненависти к русским. Что бы ни говорили по ТВ. Вот ты недавно был в Болгарии, до этого в Румынии. Какое там отношение к тебе?

— Да как и всегда, доброжелательное.