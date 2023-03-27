Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Греция
Литва
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Сербия
Хоккей. НХЛ
28.03
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.03
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.03
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
28.03
Миннесота
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сент-Луис
76
Хоккей. НХЛ
28.03
Анахайм
Колорадо
Хоккей. НХЛ
28.03
Аризона
Эдмонтон
Все события
15:59 (мск), источник: ТАСС

Причиной смерти фристайлиста Кротова стало кровоизлияние в мозг

Во сне у спортсмена лопнул сосуд, рассказал Александр Понгильский.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фристайлист Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг во сне. Об этом ТАСС в понедельник сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.

«Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд», — сказал Понгильский.

Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, дважды побеждал на этапах Кубка мира. Принимал участие в Олимпийских играх (2014, 2018).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь