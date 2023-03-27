Причиной смерти фристайлиста Кротова стало кровоизлияние в мозг
Во сне у спортсмена лопнул сосуд, рассказал Александр Понгильский.
Во сне у спортсмена лопнул сосуд, рассказал Александр Понгильский.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фристайлист Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг во сне. Об этом ТАСС в понедельник сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.
«Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд», — сказал Понгильский.
Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет.
Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, дважды побеждал на этапах Кубка мира. Принимал участие в Олимпийских играх (2014, 2018).