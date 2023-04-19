Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд откроет свою школу в России
По словам спортсмена, он живет в России и изучает русский язык.
По словам спортсмена, он живет в России и изучает русский язык.
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд откроет свою школу по сноуборду в России. Об этом Уайлд сообщил в среду на церемонии вручения премии Sport Business Awards.
«Многое поменялось после Олимпийских игр, но я до сих пор в России, изучаю русский язык. Я открою здесь свою школу сноуборда», — сказал Уайлд на русском языке.
Уайлду 36 лет, до сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной он в мае 2012 года получил российское гражданство. На Играх 2014 года в Сочи Уайлд одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.