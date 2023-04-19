Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд откроет свою школу в России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд откроет свою школу по сноуборду в России. Об этом Уайлд сообщил в среду на церемонии вручения премии Sport Business Awards.

«Многое поменялось после Олимпийских игр, но я до сих пор в России, изучаю русский язык. Я открою здесь свою школу сноуборда», — сказал Уайлд на русском языке.