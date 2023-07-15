«Хочу говорить на русском в шумном баре»: Уайлд — о России, США и будущем

В интервью РИА Новости Спорт Уайлд поделился, почему не хочет говорить об СВО, рассказал, готов ли поехать на Олимпиаду в Милан с американским паспортом и хочет ли вернуться на родину.

«С паспортом США легче»

— Вы продолжаете тренировки? Готовитесь к соревнованиям?

— Да, хочу попасть на следующие Олимпийские игры в Милане. Живу в Санкт-Петербурге, тренируюсь в зале пока и бегаю чуть-чуть.

— Вам комфортно тренироваться в России и готовиться к Олимпиаде?

— Есть такое, что в России сноуборд находится не на самом лучшем уровне. Нужно повышать уровень инфраструктуры для фристайла. Возможно, все скоро изменится. Например, я построю школу. «Сбербанк», «Лукойл» или «Газпром», помогите мне открыть лучшую школу в России. Сейчас говорю с несколькими курортными городами. Надеюсь, что сможем создать что-то. Нужно решать многое, чтобы открыть школу. В России это не так, как в Америке. Не сказать, что сложнее, просто другие вопросы. Для этого нужна хорошая инфраструктура, склон, тренеры. Много работы предстоит.

— Планируете тренировать в школе?

— Я проводил слишком много времени на трассах, поэтому не особо хочу. Тренировать буду, но совсем немного.

— Сейчас не получается участвовать на международных соревнованиях. Это проблема?

— Главная цель — выиграть Олимпийские игры. Мне не нужно выступать на чемпионатах мира. Если концентрируюсь на себе, то отстранение не имеет значения. Готовлюсь только к Олимпиаде. Знаю, на что способен.

— У вас остается надежда попасть на следующую Олимпиаду, несмотря на все отстранения?

— Да, уже привык к проблемам. Они есть каждый год, уже восемь лет с проблемами сталкиваемся. Стараюсь не думать о том, что будет через два-три года, потому что в России все очень быстро меняется. Надежда остается выступить.

— Что вы думаете о позиции МОК? Помогает Томас Бах России или хочет усидеть на двух стульях?

— Могу сказать, что мне никто не платит за мнение. Если бы меня звали Олег Матыцин или если бы я был президентом Олимпийского комитета России, тогда это волновало бы. Не моя работа — думать о Томасе Бахе.

— Вы рассматриваете вариант поехать на Олимпиаду с американским паспортом?

— Было бы легче с американским паспортом попасть на Олимпиаду, да. Но я не думаю об этом сейчас. Надеюсь, мне не придется ехать так делать. Не хотелось бы.

— Не планируете завершить карьеру после Олимпиады в Милане?

— Я уже завершал после Китая, думал, что смогу зарабатывать. Когда не получилось, пришлось поменять планы. Надеюсь, что когда-нибудь завершу карьеру, не переживая о финансах. Хочу заняться фрирайдом на мягком снеге в Сочи, на Алтае или Камчатке.

«Не хочу думать, что есть плохого в России»

— Вам после начала СВО комфортно живется в России?

— Самое важное в жизни — концентрироваться на себе. Например, сейчас не могу напрямую улететь в Лиссабон из Москвы, как это было пару лет назад. Не могу сделать так, чтобы доллар стоил 30 рублей. Волнуюсь о вещах, которые касаются меня, поэтому мне достаточно комфортно тут.

— Получается, вы думаете только о себе и комфорте?

— И о других вещах. Но если буду говорить о всех проблемах мира, долго здесь просидим. Люди много рассуждают о проблемах, но никто не действует. Это бессмысленно.

— Вам писали и звонили родственники, просили вернуться в США после февраля 2022 года?

— Нет, они не советовали мне приехать домой.

— Не переживают, что вы можете находиться в опасности?

— Нет. По правде говоря, хочу, чтобы интервью было не про это. Почему люди всегда хотят говорить о чертовых вещах, на которые у меня нет ответа? Вы должны спрашивать у Владимира Путина, Дмитрия Пескова, например. У них есть все ответы, у меня нет. Я только могу сказать, что устал и хочу зарабатывать деньги, тусить с друзьями, выигрывать соревнования, создать семью, кататься на сноуборде. Не хочу думать, что есть плохого в России.

— Давно вы были в США?

— Давно. Наверное, 18 месяцев назад. Но я был еще в Мексике, видел семью там.

— Почему в Мексике?

— Туда легче приехать.

— Но ведь у вас есть американский паспорт. Почему в Америку тяжелее?

— Да, есть. Просто было лучше поехать в Мексику, там отдохнуть.

— Не планируете в ближайшее время поехать на родину?

— Может, поеду. Я плачу налоги, поэтому все нормально, если захочу съездить.

«Много раз пытался учить русский»

— У вас в планах жить в России и создать здесь семью?

— Да, я хочу тут создать семью, бизнес. У меня есть планы на Россию.

— В хороших отношениях с бывшей женой Алёной Заварзиной?

— Да, конечно. Она хорошая.

— Вы сейчас говорите на русском языке, как долго изучаете и кто в этом помогает?

— Я много раз пытался учить язык, но раньше это не было важно. Жил в Европе, катался в России. А сейчас живу в Питере. В этом городе спокойно, могу там кататься на велосипеде. Учу русский в СПбГУ на курсе для иностранцев. Закончу, когда смогу свободно разговаривать в шумном баре.

— А сейчас вы не можете говорить в баре? Мы же спокойно беседуем.

— В шумных местах мне очень сложно, не понимаю, что говорят. Иногда это сложнее, чем говорить.

Автор: Аделя Зиатдинова