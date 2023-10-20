Губерниев: Резцова была такая одна — такой больше не будет. Это огромное горе

«Резцова была такая одна — такой больше не будет. Это огромное горе, я в большом шоке нахожусь. Великая спортсменка, которая достойна книги рекордов Гиннесса. Побеждать в лыжах, потом уйти в биатлон, где она тоже стала великой, а потом вернуться в лыжи и продолжить побеждать — это немыслимо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.