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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: Резцова была такая одна — такой больше не будет. Это огромное горе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

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Источник: РИА "Новости"

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября. Ей было 58 лет.

«Резцова была такая одна — такой больше не будет. Это огромное горе, я в большом шоке нахожусь. Великая спортсменка, которая достойна книги рекордов Гиннесса. Побеждать в лыжах, потом уйти в биатлон, где она тоже стала великой, а потом вернуться в лыжи и продолжить побеждать — это немыслимо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Две дочери Анфисы Резцовой, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, стали биатлонистками, в разные годы входили в состав национальной команды.

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