Одна такая. Умерла первая олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

Есть такие спортсмены, которым дано судьбой не только побеждать, но и менять все вокруг. Женский биатлон на заре своей олимпийской истории обрел спортсменку, ставшую его первой настоящей звездой. И то, что звезда была неидеальна, лишь добавляло интереса.

«Сколько она может промахнуться?»

«Сколько она может промахнуться, чтобы победить?» — у российских биатлонных болельщиков начала 1990-х это было дежурным вопросом. И уточнять, кто на дистанции, уже не требовалось — Резцова.

Во французский Альбервиль-1992 приехала уже не сборная СССР, а Объединенная команда. Тогда без гимна и флага выступать было в диковинку. Но именно в таком виде наши спортсменки впервые выходили на старт женской биатлонной дистанции.

11 февраля в Ле-Сези проводили спринт на 7,5 км. Вышедшая на старт под номером 36 Анфиса Резцова, чисто пройдя стрельбу лежа, на втором огневом рубеже оставила незакрытыми три мишени.

Но на финише немке Антье Мизерски она «привезла» 15,9 секунды. Есть первое золото!

Но его могло и не быть, ведь столько всего этому предшествовало…

«Бесперспективная» с шумами в сердце

До пятого класса Анфиса на лыжи не вставала, хотя город Владимир, где она жила, известен именно как центр лыжного спорта. Да и вообще, со спортом у Анфисы Романовой (девичья фамилия Резцовой) как-то не складывалось — после нескольких занятий в секции спортивной гимнастики ей посоветовали найти себе что-то другое.

Но в пятом классе молодой тренер из лыжной секции, искавший таланты в местных школах, обратил внимание на Анфису и пригласил ее в секцию. Поначалу было трудно, но упрямую девчонку трудности, наоборот, раззадоривали еще больше.

Однако в 6-м классе на диспансеризации у Анфисы нашли шумы в сердце, и девочку отстранили от тренировок. Правда, ей удалось перехитрить врачей и вернуться в секцию.

«Бесперспективная», — говорили тренеры об упрямице. Но со временем результаты Анфисы пошли вверх.

К 19 годам девушку включили в число потенциальных кандидатов на участие в Олимпиаде-1984 в Сараево. Правда, в олимпийский состав Романова все-таки не попала, зато в том же году выиграла юниорский чемпионат мира.

Аборт ради Олимпиады

Звезда лыжницы Анфисы Романовой взошла на чемпионате мира-1985, когда она на последнем этапе эстафеты 4×5 км вырвала победу у титулованной соперницы из Норвегии. Через два года на аналогичном турнире в Оберхофе в активе спортсменки оказалось два «серебра» на дистанциях 5 и 20 км, а также еще одно «золото» в эстафете.

Анфису считали одной из главных претенденток на золотые медали Олимпиады-1988 в Калгари, но тут выяснилось, что она беременна. К тому времени она уже вышла замуж за биатлониста Леонида Резцова и сменила фамилию.

Беременность Резцовой никак не входила в планы тренеров, и они убедили ее сделать аборт, о чем впоследствии Анфиса неоднократно жалела. На Олимпиаде-1988 Резцова выиграла «серебро» на дистанции 20 км и «золото» в эстафете.

А вскоре после Олимпиады спортсменка забеременела вновь, и в январе 1989 года родила девочку, которую назвали Дарьей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Me04G3tSjVU?si=H_kTOdrZJK15-wVu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В биатлон ворвался ураган

Резцова хотела продолжать, вот только в лыжной сборной ее возвращения никто особо не ждал.

Резцова, не склонная к компромиссам, что называется, развернулась и ушла. Ушла она в смежную спортивную дисциплину — биатлон, где женщины еще только осваивались и делали первые шаги.

Скоростей, сопоставимых с ходом Резцовой, в ту пору в женском биатлоне не было. Но вот стрельба ей совершенно не хотела даваться.

В 1991 году на всесоюзных соревнованиях «Ижевская винтовка» на дистанции 15 км Резцова промахнулась 10 раз. За каждый промах на этой дистанции полагается минута штрафа. С «балластом» в 10 штрафных минут Резцова заняла пятое место.

Если Анфисе удавалось стрелять хотя бы чуточку лучше, место на пьедестале ей было обеспечено. Так и родился вечный вопрос болельщиков: «Сколько она может промахнуться?».

На Играх в Альбервиле, помимо золота, спортсменка также пополнила свою коллекцию наград «бронзой» в эстафете.

Неудобная для всех

Два сезона в своем неповторимом стиле она выигрывала Кубки мира, а вот на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере начисто провалила две индивидуальные гонки. В эстафете, тем не менее, ей доверили решающий этап, и Резцова прошла его хладнокровно, лишь нарастив завоеванное партнершами преимущество, и добыв третье олимпийское золото в своей карьере.

После чего спортсменку попросили «на выход». Предлогом стало чрезмерно бурное празднование победы участницами эстафеты, заводилой которого стала Резцова. Выпив вина, спортсменки вооружились российским флагом и отправились болеть за хоккеистов, устроив перфоманс на зависть самым «продвинутым» фанатам.

В итоге Резцову за «недостойное поведение и снижение результатов» убрали из команды.

После этого спортсменка снова ушла в декретный отпуск, родила дочь Кристину и… снова вернулась в лыжный спорт.

И это было не возвращение для «галочки» — Анфиса Резцова пробилась в состав сборной России и на чемпионате мира-1999 в Рамзау стала победительницей в эстафете.

Без полутонов

Первую приму мирового биатлона и в ходе ее карьеры, и после считали человеком невыносимым. Если Резцова считала себя правой, ее невозможно было с ее позиции сдвинуть танком. Критика из ее уст была всегда резкой и категоричной — полутонов она не признавала.

Новость о ее смерти потрясла всех, включая тех, с кем она ругалась бессчетное число раз. «Голос российского биатлона» Дмитрий Губерниев, слышавший из ее уст немало о себе всякого, сказал в беседе с «Чемпионатом»: «Резцова была такая одна — такой больше не будет».