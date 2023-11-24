Тюрьма, измены, предательство. 5 самых громких разводов в российском спорте

Для каждой спортивной пары отношения начинались счастливо, невзирая на количество достижений и медалей. Однако проходило время — для кого-то год-два, для кого-то десять, но все завершалось громким расставанием.
Алена Заварзина и Вик Уайлд (сноуборд)
Зимой 2014 года во время Олимпиады в Сочи их полюбила вся страна — красавица-сноубордистка Алена Заварзина и ее парень — натурализованный россиянин из США Вик Уайлд взяли три медали на двоих. Их портреты украшали обложки ведущих СМИ, ими восторгались и называли самой красивой спортивной парой России.
Они познакомились еще в 2009 году на одном из этапов Кубка мира по сноуборду. Алена выступала за Россию, Уайлд — за США, причем без особого успеха. Более того, его оставили без финансирования и фактически выкинули из сборной. Алена в то время получила серьезную травму и тоже какое-то время не выступала. Неприятности их объединили.
А далее были 10 лет семейной жизни, много поездок. Он часто приезжал в Россию и даже согласился сыграть здесь свадьбу, потом пара переехала на время в США. Детьми Алена и Вик не обзавелись, но все равно сообщение о разводе многих застало врасплох. О причинах расставания спортсмены решили не сообщать.
Дарья Дмитриева и Александр Радулов (гимнастика / хоккей)
Дарья Дмитриева — серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, Александр Радулов — двукратный чемпион мира. Пара поженилась в августе 2015 года, а уже в ноябре у них появился ребенок.
Увы, брак просуществовал совсем недолго — уже летом 2017 года Дарья в соцсетях объявила о расставании.
«Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина, я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка», — писала гимнастка о разводе.
О причинах разрыва отношений Дмитриева рассказала несколько лет спустя. По ее словам, у нее началась паранойя по поводу подозрений супруга в изменах, и она даже наняла частного детектива. В итоге подозрения подтвердились, и это стало поводом для развода.
Евгения Канаева и Игорь Мусатов (гимнастика / хоккей)
Еще один брак между гимнасткой и хоккеистом не выдержал испытаний семейной жизнью. Евгения Канаева и Игорь Мусатов поженились в 2013 году. Причем для многих, знавших Игоря, это стало большим сюрпризом — парень не всегда ладил с нервами, дебоширил, устраивал скандалы.
Казалось, союз с прекрасной спортсменкой и красавицей должен положительно повлиять на Мусатова, но если это и произошло, то ненадолго. Даже рождение ребенка не изменило буйный характер игрока. В 2015 его задержала полиция за дебош в ресторане. И этот случай не был единичным. В итоге все закончилось для него тюрьмой — в 2019 году его поймали за мошенничество с криптовалютой и в 2020 году посадили на четыре года. Во время судебного процесса Канаева развелась с мужем.
Алия Мустафина и Алексей Зайцев (гимнастика / бобслей)
Знакомство двукратной олимпийской чемпионки по гимнастике Алии Мустафиной и известного бобслеиста Алексея Зайцева состоялось в 2015 году. Причем произошло это в больнице, где оба проходили лечение после полученных травм. А через год молодые люди уже сыграли свадьбу.
В 2017 году у пары родилась дочь, а в 2018 году… Алия и Алексей развелись. О причинах гимнастка сообщила в соцсетях своим подписчикам.
«Хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать».
По слухам, причина расставания банальна — увлечение Алексея другой девушкой.
Катерина Кейру и Иван Новосельцев (баскетбол / футбол)
Один из самых громких и драматичных спортивных разводов последних лет случился между баскетболисткой Катериной Кейру и футболистом Иваном Новосельцевым.
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Пара познакомилась на Универсиаде в Китае в 2011 году, а в 2014 году они стали встречаться. В 2015 году Иван очень романтично сделал предложение возлюбленной прямо во время футбольного матча, находясь на поле. В том же году состоялась свадьба.
Все было хорошо до 2019 года, пока Кейру не сообщила в соцсетях шокирующие новости.
«Человек жил со мной на протяжении всего этого времени, строил семью, планировал детей, говорил слова любви и вот так предательски за спиной поступил», — рассказывала Кейру.
Речь о том, что Иван заподозрил измены со стороны супруги и полагал, что она забеременела не от него. И потому решил переоформить всю недвижимость на свою мать, чтобы не делить ее во время развода.
После долгого судебного процесса Кейру отвоевала у Ивана квартиру, а отец спустя некоторое время впервые встретился с сыном.
Автор: Александр Боярский