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6 января, источник: Sport24

Японец Кобаяси стал победителем «Турне четырех трамплинов», не выиграв ни одного этапа

Японский прыгун на лыжах с трамплина Рею Кобаяси стал победителем «Турне четырех трамплинов»-2024.

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Источник: Reuters

27-летний спортсмен стал первым в XXI веке, кому удалось завоевать золото по итогам четырех этапов, не выиграв при этом ни одного из них.

Ранее подобное достижение покорилось Янне Ахонену в сезоне-1998/99, сообщает Gracenote.

Кобаяси также стал первым в истории прыгуном, который завоевал четыре серебра подряд на соревнования в Оберстдорфе, Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене.

Ранее Кобаяси уже выигрывал «Турне четырех трамплинов» в сезонах-2018/19 и 2021/22.

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