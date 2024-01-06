Японец Кобаяси стал победителем «Турне четырех трамплинов», не выиграв ни одного этапа
Японский прыгун на лыжах с трамплина Рею Кобаяси стал победителем «Турне четырех трамплинов»-2024.
Японский прыгун на лыжах с трамплина Рею Кобаяси стал победителем «Турне четырех трамплинов»-2024.
27-летний спортсмен стал первым в XXI веке, кому удалось завоевать золото по итогам четырех этапов, не выиграв при этом ни одного из них.
Ранее подобное достижение покорилось Янне Ахонену в сезоне-1998/99, сообщает Gracenote.
Кобаяси также стал первым в истории прыгуном, который завоевал четыре серебра подряд на соревнования в Оберстдорфе, Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене.
Ранее Кобаяси уже выигрывал «Турне четырех трамплинов» в сезонах-2018/19 и 2021/22.