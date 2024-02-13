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18:53 (мск), источник: ТАСС

Фристайлист Максим Буров стал победителем Спартакиады в акробатике

Среди женщин первое место заняла Любовь Никитина.

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Источник: РИА "Новости"

МИАСС /Челябинская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров выиграл золотую медаль в дисциплине «акробатика» на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования прошли в Миассе Челябинской области.

Буров показал результат 194,31 бала. Второе место занял его брат, двукратный бронзовый призер Олимпиады Илья Буров (167,61 балла). Третье место занял представитель Белоруссии Макар Митрофанов (152,77). Из россиян на третьей строчке оказался Ильдар Хакимов (147,42).

В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала Любовь Никитина (139,54 балла). Второе место заняла Анна Деруго из Белоруссии (130,41), третьей стала ее соотечественница Анастасия Андриянова (124,74). Среди россиянок вторую строчку заняла Ольга Хромова (113,10), третью — Ксения Шаронова (96,20).

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград. Представители Белоруссии выступают вне зачета.

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