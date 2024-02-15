Чемпион мира Репилов поставил перед собой задачу сделать самые быстрые сани в мире

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер сборной России по санному спорту Роман Репилов намерен сконструировать самый быстрый в мире инвентарь, чтобы после возвращения на международные старты ни в чем не уступать представителям Германии и Австрии, которые в настоящее время занимают лидирующие позиции. Об этом он рассказал ТАСС.

Трехкратный чемпион мира Репилов на Спартакиаде в Сочи показал второй результат, проиграв Александру Горбацевичу.

«Не вижу ничего страшного в том, что сейчас иногда кому-то уступаю на соревнованиях, — сказал Репилов. — Для меня самое важное — сделать снаряд, который в будущем будет доминирующим в мире. Кроме тренировок и соревнований я обязательно нахожу время, чтобы внимательно понаблюдать за международными соревнованиями. Там есть на что и на кого посмотреть, тот же немец Макс Лангенхан сейчас всех в хвост и гриву гонит».

«Я делаю скриншоты их саней с экрана, фотографии изучаю, стараемся разглядеть для себя много полезного. Сейчас в идеальных условиях нет ни у кого шансов опередить этого немца. Поэтому мне нужно быть готовым, когда нас выпустят, не упасть в грязь лицом. В марте, когда сезон закончится, все поедут домой, а я приеду в Сочи, чтобы протестировать свои двое саней дополнительных, которые уже сделаны», — добавил собеседник ТАСС.

Репилов отметил, что на Спартакиаде в Сочи он выступал на своих старых санях. «А на новые, как уже говорил, сяду в марте. Над ними мы очень много работали, там новые полозья, новая конфигурация. У меня после мартовских тестирований появится очень много новой информации, которую я летом буду обрабатывать. Я же с октября по февраль специально выступал на разных санях, и теперь в марте тоже буду делать определенные выводы», — подчеркнул чемпион мира.

«Олимпиада в Пекине показала, что мы не дорабатываем в техническом плане».

На Олимпиаде 2022 года в Пекине Репилов, считавшийся перед началом соревнований одним из основных претендентов на медали, занял только восьмое место. Вскоре после возвращения в Россию лидер национальной команды принял решение совмещать деятельность спортсмена и конструктора инвентаря.

«Олимпиада в Пекине показала всем нам, что мы не дорабатываем в техническом плане. Очень важно развиваться в этом направлении, причем не сумбурно, а в определенном направлении. Я еще в прошлом сезоне выступал на новых санях, и мы достигли уже определенных результатов, есть свет в конце тоннеля. Мы находили удачные решения, но результаты не были стабильными в разных условиях, пока взлеты и спады чередуются», — сказал собеседник ТАСС.

«До 2020 года я имел поверхностные знания о технической стороне дела, а потом начал интересоваться, меня затянуло. И сейчас мне интереснее создавать сани, а не эксплуатировать. Мне важно, чтобы мои наработки оставались и приносили пользу нашим спортсменам, когда я уйду из санного спорта. Сейчас я с большим интересом читаю статьи, например, о свойствах металлов, очень нравится общаться с техническими специалистами», — признался Репилов.

Трехкратный чемпион мира пока не собирается идти учиться в какое-либо высшее учебное заведение. «Я иду другим путем, меня поддерживает Ростех, и благодаря этой компании я имею возможность контактировать с блестящими техниками и инженерами, которые закончили лучшие вузы мира. Они со мной делятся нужной мне информацией и попутно обучают разным вещам. Я уже умею работать с чертежными программами, моделировать на компьютере», — сказал Репилов.

«Сейчас времени для экспериментов предостаточно, заездов в сезоне делается очень много. Можно сделать у себя в Москве или Подмосковье какие-то детали и очень быстро привезти их в Сочи, чтобы попробовать в деле и моментально получить какую-то информацию. Какой смысл продолжать кататься на старых, если ребята за бугром не стоят на месте?» — добавил российский саночник.