Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран

Сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд стали самой популярной парой спортсменов на Играх-2014. Россиянка и натурализованный американец на главном старте своей карьеры завоевали медали в один день — в параллельном гигантском слаломе в среду, 19 февраля. Заварзина взяла бронзу, Уайлд — первое золото, а их нежные поздравления друг друга вошли в хайлайты сочинской Олимпиады.

Содержание статьи

Спортивные достижения Алены Заварзиной и Вика Уайлда

История знакомства красавицы из Сибири и простого американца

Свадьба в русских традициях и развод звезд Сочи

Как и где сейчас живут Заварзина и Уайлд

Спортивные достижения Алены Заварзиной и Вика Уайлда.

Заварзина достигла наибольших успехов в параллельном гигантском слаломе. В этой дисциплине на ее счету золотая медаль чемпионата мира-2011, серебро ЧМ-2015 и бронза Олимпиады-2014. Также в коллекции россиянки — бронза ЧМ-2017 в параллельном слаломе. В 2014 году спортсменка была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивные достижения на Олимпийских играх в Сочи.

Уайлд по ходу карьеры сменил спортивное гражданство, расстался со сборной США и с 2012 года стал представлять Россию. На Играх-2014 русский американец стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Вик добился двух уникальных достижений: никогда ранее ни один сноубордист не выигрывал два золота на одной Олимпиаде и никогда ранее чемпионом Игр в этом виде спорта не был представитель сборной России. Также спортсмен в параллельном гигантском слаломе взял бронзу ЧМ-2013 и через восемь лет после сочинской Олимпиады завоевал бронзу на Играх в Пекине.

История знакомства красавицы из Сибири и простого американца

Российская сноубордистка впервые увидела Вика в 2009 году на Кубке мира. Алена считалась звездой сборной России, американец не хватал звезд с неба, но регулярно вызывался в национальную команду США. Уайлд уже тогда приглянулся Заварзиной, она отметила его сходство с известным по фильмам «Грязные танцы» и «Привидение» американским актером Патриком Суэйзи. При этом девушка ждала первого шага от молодого человека, но он не спешил его делать.

В какой-то момент сноубордисты пересеклись на вечеринке для спортсменов, где долго разговаривали. Именно тогда между ними и пробежала искра. Молодые люди снова разъехались по своим странам и начали переписываться. Они дружили на расстоянии пару лет, изредка встречаясь на соревнованиях.

После сезона-2010/11 Федерация сноуборда США отказала Уайлду в финансировании, от него ушел тренер. Когда карьера Вика оказалась под вопросом, а Заварзина временно не выступала из-за травмы, на первое место вышли отношения. Алена прилетела в США, чтобы помочь возлюбленному с тренировками. Роман развивался стремительно, к концу 2011 года пара обручилась.

Свадьба в русских традициях и развод звезд Сочи

Свадьбу влюбленные сыграли в Новосибирске, родном городе Алены. Торжество прошло по русским традициям с выкупом невесты. Вику пришлось откупаться шоколадками «Аленка», после чего пара отправилась в местный ЗАГС. На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья.

Брак с россиянкой позволил Уайлду получить российское гражданство, он стал обладателем паспорта РФ в мае 2012 года. Это положительно отразилось на карьере сноубордиста после пропуска целого сезона. У Вика появился тренер, Уайлд смог пробиться в сборную России, завоевал медаль на чемпионате мира и затем стал одной из звезд сочинской Олимпиады.

Казалось, отношения Уайлда и Заварзиной — гармоничные и крепкие. Однако зимой 2021 года российская сноубордистка неожиданно для многих сделала заявление в своих соцсетях о расставании с супругом.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», — написала Алена и отключила возможность комментировать публикацию.

Причину разлада в семье Заварзина назвала несколько лет спустя. «Начала понимать, что у меня другие интересы, что я хочу проводить время по-другому», — сказала девушка в подкасте «Это провал».

Также Алена отметила, что их с Виком воспринимали только вместе, что негативно сказалось на отношениях. «Нас приглашали везде вместе, хотели выезжать на нашей истории любви, я думаю, это была одна из причин, почему эта история любви должна была рано или поздно закончиться», — говорила сноубордистка.

Уайлд тоже долго отказывался комментировать тему личной жизни. Только перед Олимпиадой-2022 он раз упомянул о тяжелом периоде, без какой-либо конкретики.

«Последние два года выдались для меня крайне сложными, я был сосредоточен на некоторых других проблемах в моей жизни. Жизнь не всегда простая штука. Бывают ситуации, когда не получается сконцентрироваться на спорте, в жизни много других вещей, о которых нужно заботиться. И они бывают не менее важными, при этом могут отвлекать от твоего основного занятия», — сказал Вик в интервью «СЭ».

Пара смогла расстаться без скандалов и взаимных обвинений. Детей в их семье не было.

Как и где сейчас живут Заварзина и Уайлд

Заварзина завершила карьеру в 2018 году и какое-то время занималась спортивной аналитикой в сборной России по сноуборду. Затем Алена приняла решение реализовать свою давнюю мечту — стать графическим дизайнером. Для этого она поступила в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне (Англия). Позже у нее появилась своя студия — Alena Zavarzina Graphic Design, с 2021 года она также работает в агентстве спортивного маркетинга Brandwave.

Изначально россиянке было тяжело привыкнуть к другому менталитету. Об этом она рассказала в интервью «СЭ».

«Мне повезло — живу с англичанами и есть хоть какой-то вход в среду. В основном же все делятся по группам: русские общаются с русскими, китайцы — с китайцами. Я так понимаю, мы не особо сходимся по менталитету. Например, там часто бывает такое: “А давай встретимся, надо бы уже”. И в итоге никто никогда не встречается. А если ты пишешь: “Ну что, давай? Мы же собирались”, — выясняется, что они не это имели в виду. Там я впервые почувствовала полное отсутствие интереса к себе в компании. Ты там настолько никто, что даже не по себе становится. Только когда узнали про мой фильм “Слалом”, ситуация в колледже изменилась. Инкогнито уже не походить», — говорила тогда Заварзина.

Бывшая звезда сборной России решила остаться жить в Лондоне. В столице Великобритании она встретила нового бойфренда по имени Джексон Эллис Лич. Молодой человек — рок-музыкант, а также родной брат популярной британской певицы Софи Эллис Бекстор.

Уайлд окончательно перебрался в Россию. При этом русский американец обосновался в Санкт-Петербурге. «Прямо сейчас мне гораздо комфортнее здесь. Это отличное место. А еще я люблю Казань. Часто бываю в Татарстане, так как выступал за эту республику. Здорово, правда, холодно», — рассказывал Уайлд в интервью «СЭ».

Сноубордист заявил, что уже привык к погоде и менталитету россиян. Пусть и с трудом, он освоил в том числе язык.

«Начал изучать культуру, язык. Приспособился к местным порядкам и даже к погоде! Это было непросто, но сейчас я тут. Я большой фанат России. Мне очень нравится эта страна, люди. Места, города. Хочу жить здесь. В России чувствую себя дома. И мне кажется, что именно здесь могу сделать гораздо больше, чем где бы то ни было. Пусть и пришлось пройти через многое», — говорил Вик «СЭ».

От Уайлда ждали объявления о завершении карьеры после Олимпиады-2022, но 35-летний призер Пекина не стал спешить с этим решением. Он продолжает тренироваться, посещает фитнес-зал, бассейн. Также Вик катается на велосипеде и занимается йогой, благодаря последнему из увлечений он встретил свою новую девушку. Спортсмен скрывает свою личную жизнь от общественности, известно только то, что его возлюбленная работает юристом.

Вик мечтает открыть фабрики по производству досок для сноуборда в России. Также он принимает участие в различных телешоу, был участником проекта «Новые звезды в Африке».