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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу

Казахстанец Шерзод Хаширбаев завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике в Айроло (Швейцария), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Olympic.kz

В финале он сумел набрать 96.93 балла, став обладателем первого места.

Вторым стал представитель Украины Максим Кузнецов. У него 94,82 балла. Третью ступень пьедестала занял швейцарский спортсмен Пирмин Вернер. Хозяин турнира набрал 93,99 балла.

Отметим, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. Ранее он занял третье место.

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