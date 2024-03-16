Казахстан завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу

В финале он сумел набрать 96.93 балла, став обладателем первого места.

Вторым стал представитель Украины Максим Кузнецов. У него 94,82 балла. Третью ступень пьедестала занял швейцарский спортсмен Пирмин Вернер. Хозяин турнира набрал 93,99 балла.

Отметим, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. Ранее он занял третье место.