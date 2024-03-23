Всероссийская федерация волейбола перенесла запланированные на 24 марта матчи Суперлиги
В этот день должны были состояться четыре матча плей-офф в женской и мужской Суперлиге.
В этот день должны были состояться четыре матча плей-офф в женской и мужской Суперлиге.
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) перенесла матчи плей-офф мужского и женского чемпионатов страны, которые должны были пройти 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.
24 марта должны были состояться четыре матча плей-офф в женской и мужской Суперлиге. Подробная информация об изменениях в календаре игр плей-офф будеут опубликована после 25 марта.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 93 человека.