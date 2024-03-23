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11:55 (мск), источник: ТАСС

Всероссийская федерация волейбола перенесла запланированные на 24 марта матчи Суперлиги

В этот день должны были состояться четыре матча плей-офф в женской и мужской Суперлиге.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) перенесла матчи плей-офф мужского и женского чемпионатов страны, которые должны были пройти 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

24 марта должны были состояться четыре матча плей-офф в женской и мужской Суперлиге. Подробная информация об изменениях в календаре игр плей-офф будеут опубликована после 25 марта.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 93 человека.

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