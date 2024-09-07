У сноубордиста из США обнаружили следы 6-ти запрещённых препаратов, он отстранён на 3 года

В двух допинг-пробах 17-летнего спортсмена были обнаружены следы анаболических стероидов метастерона, метенолона, остарина, дростанолона, клостебола и метандиенона. Анализы были взяты во внесоревновательный период в апреле и мае.
«Этот случай говорит о тревожной доступности опасных и сильнодействующих веществ, даже для несовершеннолетних, которые могут существенно повлиять на здоровье спортсменов и честность соревнований. Мы очень благодарны за подсказки, подобные той, что была в этом случае, которые позволяют нам проводить расследования и тестирования, необходимые для искоренения этих угроз безопасности спортсменов и честному спорту», — приводит слова главы USADA Трэвиса Тайгарта сайт организации.
Срок дисквалификации 17-летнего сноубордиста начался 4 июня 2024 года. Отмечается, что при расследовании не было обнаружено влияния окружения спортсмена на употребление им запрещенных веществ.