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Вик Уайлд: «Надеюсь, что Трамп выиграет выборы — от этого русские победят»

Сноубордист Вик Уайлд высказал мнение о президентских выборах в США.

Источник: Getty Images

Уайлд выступал за США до 2011-го года и получил российское гражданство после брака с Аленой Заварзиной. В качестве россиянина Уайлд завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи.

"Могу просто ответить — хочу, чтобы новым президентом США стал Трамп. Очень надеюсь, что он выиграет выборы, потому что это поможет завершить все конфликты. Если Трамп выиграет наша страна откроется и все лучшее будет в России. Все остальное не важно для меня.

Хочу, чтобы новый президент США был за Россию и тогда все будет лучше. Знаю, Трамп говорил, что не хочет давать деньги Украине. Для нас это будет лучше. Из-за этого я выбираю его. Если Трамп победит, то русские победят. Но не знаю, вернут наших спортсменов или нет", — сказал Уайлд в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.