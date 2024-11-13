Переехавшая в Лондон русская чемпионка: «Живу реально как собака. Не знаю, насколько меня еще хватит»

— Просто капец! Не знаю, насколько меня еще хватит. Цены жестко выросли. С момента переезда все подорожало на порядок. Я в Москве сдаю квартиру и не могу заплатить за комнату здесь. Хватает покрыть только половину.

В Лондоне у нас не жопа мира, но и не шикуем точно. Но в последнее время, особенно с 2022 года, живу реально как собака. Скажи мне кто в 2017-м, что впереди пандемия, развод, начнется вооруженный конфликт с Украиной, закроют SWIFT, с русским паспортом никуда не будут пускать, а наш спорт захлопнется внутри… Понимаю, что не я одна это пережила и всем тяжело. Но блин…