Уехавшая из РФ призер ОИ: «Есть те, кто считает правильным лить говно на всю страну. Не хочется в этом участвовать»

Блин, идут огромные геополитические события, а мне кто-то пытается объяснить, что это не во мне дело? Вы серьезно?! Мне даже среди русского сообщества сложно говорить на эту тему. Очень тяжело переживать все, что происходит. Но вместе с тем есть те, кто считает правильным лить говно на всю страну и всех людей — вот в этом тоже участвовать не хочется. Знаешь, когда Трамп выиграл эти выборы в США, я нереально обрадовалась.