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Российская чемпионка мира отказалась менять гражданство

Чемпионка мира по сноуборду Надыршина не планирует менять спортивное гражданство.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина заявила, что никогда не имела планов сменить спортивное гражданство.

В конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий. Поддерживаю ли наших спортсменов, выступающих под нейтральным статусом? Это выбор каждого спортсмена. Как спортсмен для себя выбрал, так и правильно» — приводит слова Надыршиной «Советский спорт».

Надыршиной 21 год, на чемпионате мира 2021 года она завоевала золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе. Также на ее счету две победы на этапах Кубка мира.