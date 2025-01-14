Казахстан завоевал первое золото на зимней Универсиаде-2025

Отметим, что Городко является трехкратной чемпионкой мира. В 2022 году она выиграла золото в параллельном могуле, а в 2024 году стала первой в могуле. Наконец, в начале этого года на чемпионате мира среди юниоров в Алматы она завоевала золото в параллельном могуле.