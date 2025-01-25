В Москве пройдет Кубок чемпионов по сноуборду с участием иностранцев

«Вход бесплатный и без регистрации. Зрители смогут пройти к месту состязаний с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно как от станции метро “Воробьевы горы”, так и по канатной дороге от станций “Лужники” или “Воробьевы горы” до средней станции “Новая лига”. На канатной дороге будет действовать специальный тариф “Зритель” со скидкой до 50 процентов», — добавили на сайте.