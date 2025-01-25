В Москве пройдет Кубок чемпионов по сноуборду с участием иностранцев

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кубок чемпионов по сноуборду пройдет на Воробьевых горах 9 февраля в Москве, в нем будут участвовать спортсмены из России, Ирана, Казахстана и Японии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«На территории спортивного комплекса “Воробьевы горы” 9 февраля пройдет Кубок чемпионов по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. В нем примут участие сильнейшие спортсмены России, Ирана, Казахстана и Японии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россию будут представлять сноубордисты из основного состава российской сборной, среди которых трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, победители мирового первенства Андрей Соболев и София Надыршина, а также серебряная медалистка чемпионата мира Наталья Соболева.
Сообщается, что для проведения соревнований склон специально удлинили за счет возведения стартовой разгонной эстакады (рампы).
«Вход бесплатный и без регистрации. Зрители смогут пройти к месту состязаний с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно как от станции метро “Воробьевы горы”, так и по канатной дороге от станций “Лужники” или “Воробьевы горы” до средней станции “Новая лига”. На канатной дороге будет действовать специальный тариф “Зритель” со скидкой до 50 процентов», — добавили на сайте.