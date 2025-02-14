Золотой аккорд, или как Казахстан творил историю на Азиаде-2025

За две недели соревнований казахстанские спортсмены добыли 20 медалей: хоккеисты принесли четвертую золотую медаль, а еще у Казахстана девять серебряных и семь бронзовых.
Медальный зачет Азиатских игр-2025 (топ-5)
- Китай — 85 медалей (32 золотые, 27 серебряных и 26 бронзовых).
- Южная Корея — 45 медалей (16 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых).
- Япония — 37 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых).
- Казахстан — 20 медалей (четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых).
- Филиппины и Узбекистан — по одной медали (по одной золотой).
В этом году Казахстан был представлен 138 спортсменами, которые соревновались в 10 из 11 возможных дисциплин, пропустив только соревнования по сноуборду.
Триумф в хоккее: золото и сенсация
Сегодня, 14 февраля, в заключительный день Азиады-2025 казахстанские спортсмены подарили болельщикам яркие эмоции, завоевав последние медали.
В финале мужского турнира казахстанские хоккеисты разгромили команду Японии, забрав последний комплект золотых медалей.
Этот успех стал уже пятым в истории команды на Азиатских играх — ранее казахстанцы брали золото в 1996, 1999, 2011 и 2017 годах.
Помимо этого, дважды они становились серебряными призерами (2003, 2007). Есть чем похвастаться и женской команде.
Сначала наши девушки сенсационно обыграли одного из фаворитов состязания, а затем, впервые в истории, стали серебряными призерами Азиады.
Историческая победа Казахстана в шорт-треке
Первую золотую медаль для Казахстана на Азиаде-2025 завоевала мужская команда по шорт-треку. И не простую — впервые в истории казахстанцы завоевали золото в эстафете на 5000 метров.
Победителями стали Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев и Айбек Насен.
Их выступление стало настоящей сенсацией и показало, что казахстанские шорт-трекисты готовы конкурировать с сильнейшими конкурентами на континенте.
Золотой дуэт во фристайл-акробатике
Триумфальное достижение оформили казахстанские фристайлисты Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов. Их выступление в синхронных прыжках стало настоящим украшением соревнований, а безупречная техника позволила впервые в истории страны завоевать золото в этом виде спорта.
Судьи высоко оценили их уровень исполнения, что принесло команде Казахстана историческую золотую медаль.
Золото в биатлоне
Еще одно золото принес Казахстану биатлон. В спринтерской гонке на 10 километров лучшим оказался Владислав Киреев, который сумел совместить скорость на дистанции со стрельбой.
Вторым финишировал другой казахстанец Вадим Куралес.
Стоит отметить, что казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал бронзовую медаль на IX Зимних Азиатских играх 2025 года, продемонстрировав выдающееся выступление в короткой и произвольной программах.
Золото турнира досталось представителю Южной Кореи Джунхвану Чха, а серебро выиграл Юма Кагияма — призер Олимпийских игр из Японии.
Любопытно, что в произвольной программе Шайдоров сумел опередить самого Кагияму, что стало важным достижением для казахстанского спортсмена.
Напомним, что министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов перед Азиадой-2025 выразил уверенность в успехе нашей спортивной делегации, ожидая золотые медали в конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных дисциплинах и биатлоне.
По его словам, казахстанские атлеты показывали высокие результаты на этапах Кубков мира, что давало основания надеяться на медальный успех.
Добавим, что на VIII Зимних Азиатских играх в Саппоро казахстанские атлеты завоевали 32 медали и заняли четвертое место в общем зачете, уступив только Китаю, Японии и Южной Корее.
Сборная Казахстана традиционно входит в число сильнейших команд на зимних Азиатских играх: с 1996 года национальная команда стабильно удерживается в топ-4 медального зачета.