Бах призвал федерации зимних видов спорта изучить вопрос допуска россиян

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Федерации зимних видов спорта должны тщательно изучить вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявлял, что новый устав ОКР соответствует Олимпийской хартии, что позволяет организации быть восстановленной в правах.
«Миссия олимпийского движения заключается в объединении. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить особо тщательно», — цитирует Баха Ассошиэйтед Пресс.
Бах покинет пост президента МОК в 2025 году. Выборы нового президента организации должны пройти 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции.
В конце декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе. Ранее МОК допустил к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже 15 россиян, отказав в праве на участие многим чемпионам и призерам Игр, прошедшим квалификационный отбор.