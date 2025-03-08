Бах призвал федерации зимних видов спорта изучить вопрос допуска россиян

В конце декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе. Ранее МОК допустил к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже 15 россиян, отказав в праве на участие многим чемпионам и призерам Игр, прошедшим квалификационный отбор.