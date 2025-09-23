«Неприятно ехать под нейтральным флагом. Был бы молодым атлетом — стартанул». Призер Сочи-2014 Олюнин все еще выступает

— Да, конечно. Я причем отобрался на эту Олимпиаду. У меня были неплохие результаты. На тестовых соревнованиях на олимпийской трассе я выступил неплохо. В квалификации был даже, по-моему, восьмым. То есть после травмы показал такой высокий результат. Трасса, в принципе, мне подошла. Там даже все удивились. Но потом перед Олимпиадой у нас было два финальных этапа Кубка мира в Красноярске. Я у себя дома выступил плохо. Меня обогнал Даня Донских с Камчатки. Решалось, кто из нас поедет: молодой гонщик или я с травмой. Все сказали: «Колян, ты поедешь, потому что у тебя опыта больше». Я поговорил с моим тренером. Сказал: «Артур Олегович, вышло некрасиво. Парень меня на самом деле обогнал. Считаю правильным его туда запустить. Тем более я уже две Олимпиады прожил. А у него, может быть, это единственный шанс, чтобы туда поехать. Так что пускай он едет». По факту сам отказался.