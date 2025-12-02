Ричмонд
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что готов обсудить возвращение в спорт.

Источник: Sports

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

«То, что Россия выиграла иск в CAS и теперь FIS обязана допустить российских спортсменов, — это интересно. Но речь идет только о нейтральном статусе, так что большого значения это не имеет. Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, у них есть мой номер — я готов обсудить это», — сказал Уайлд.