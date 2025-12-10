«Не думала менять гражданство РФ». Фристайлистка Таталина получила шанс на Олимпиаду, сражаясь самостоятелно

— Я детально изучала этот вопрос — сейчас в открытых источниках нет руководства, как это возможно сделать, потому что ситуация нестандартная. Если есть шанс бороться за медали на Кубках мира и все равно получить баллы за квалификационные мероприятия, я, конечно, буду стараться попасть на Олимпиаду.