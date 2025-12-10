Ричмонд
«Не думала менять гражданство РФ». Фристайлистка Таталина получила шанс на Олимпиаду, сражаясь самостоятелно

Чемпионка мира рассказала Sport24 о своей борьбе и радости!

Источник: Соцсети

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) опубликовала список первых россиян, допущенных до отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Помимо лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в числе счастливчиков, получивших нейтральный статус, оказалась чемпионка мира и России, призер Универсиады в лыжном фристайле Анастасия Таталина.

Специально для Sport24 Таталина рассказала о своей реакции на известие о допуске и планах на ближайшие старты, которые учитываются при отборе на Игры.

— Какой была первая реакция, когда вы получили нейтральный статус и возможность снова выступить на международных соревнованиях?

— Сильная радость! В течение года я боролась за это: писала письма в FIS и МОК, поднимала вопрос в социальных сетях. Параллельно обращалась в Министерство спорта и Олимпийский комитет России: «Я готова выступать! Включите меня в списки». Но, к сожалению, получила отказ.

— Почему?

— Мне ответили: «Вы не находитесь в списках сборной команды России, поэтому ничем помочь не можем». Но я не сдалась — совместно с семьей мы приняли решение самостоятельно подать апелляцию в CAS. И сегодня получили долгожданный результат, за который боролись много времени.

— Что дальше?

— На данный момент идет оформление документов для личных тренеров, готовивших меня к чемпионату мира и Олимпийским играм в Пекине. Также я ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на Олимпиаде, потому что все затраты на CAS были за свой счет.

— После получения вами нейтрального статуса с вами связывались из Олимпийского комитета России?

— Никто не связывался и помощь не предлагал.

— В момент, когда ОКР отказал в помощи, и в целом были сложности с допуском на международные соревнования, возникали мысли или предложения сменить спортивное гражданство?

— Нет, не было.

— На каких соревнованиях планируете принять участие?

— В первую очередь, планирую усердно тренироваться. На начало января запланированы два Кубка мира — в Аспене и Лааксе. Это квалификационные мероприятия, на которых можно отобраться на Олимпийские игры. Планирую на них выступить.

— Попасть на Олимпиаду еще реально? Этапов Кубка мира осталось немного.

— Я детально изучала этот вопрос — сейчас в открытых источниках нет руководства, как это возможно сделать, потому что ситуация нестандартная. Если есть шанс бороться за медали на Кубках мира и все равно получить баллы за квалификационные мероприятия, я, конечно, буду стараться попасть на Олимпиаду.

— То есть надеетесь, что в вашем уникальном случае при удачном выступлении на Кубке мира МОК пойдет навстречу, и удастся получить квоту на Олимпиаду?

— Естественно, я на это рассчитываю. На сегодняшний день, чтобы набрать нужное количество квалификационных очков и получить олимпийскую квоту, нужно попасть в топ-4 на Кубках мира.

— Как оцените вашу форму перед этапами Кубка мира?

— Точно готова! Все время отстранения я поддерживала свою программу и спортивную форму. Мое второе место на X Games-2024 тому подтверждение.

— Вы уже занялись вопросами оформления виз в США и Швейцарию?

— С документами у меня проблем нет.

Андрей Бабич

