Лыжники готовятся к «Тур де Ски», саночники пропускают КМ в Латвии. Где выступят наши нейтральные спортсмены до Олимпиады?

В одно время с Коростелевым и Непряевой допуск получила фристайлистка Анастасия Таталина. Несмотря на то что FIS ей выдали нейтральный статус в первых рядах, спортсменка не успела квалифицироваться в дисциплине биг-эйр, в которой брала золото чемпионата мира. Зато у Таталиной остается два этапа Кубка мира в слоупстайле: в американском Аспене (9 января) и швейцарском Лааксе (17 января). В интервью «СЭ» Анастасия обозначила задачу на эти старты: «Попасть в топ-4 на обоих этапах. Тогда я прохожу. В противном случае может не хватить очков для попадания в топ-30 спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Думаю, что с программой, которую я готовлю, у меня есть шансы пройти отбор».