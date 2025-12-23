Лыжники готовятся к «Тур де Ски», саночники пропускают КМ в Латвии. Где выступят наши нейтральные спортсмены до Олимпиады?

Каждую неделю список российских спортсменов и тренеров, получивших нейтральный статус, пополняется. Некоторые уже смогли выступить на международной арене и даже пройти отбор на Олимпиаду, другим это только предстоит. Рассказываем, где и когда можно увидеть наших зимников в ближайший месяц.
Необходимый опыт
Российские лыжники задачу-минимум для себя уже выполнили. Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили допуск к международным соревнованиям перед этапом в швейцарском Давосе, где завоевали все доступные для нашей команды олимпийские квоты. А доступны россиянам по регламенту только одна мужская и одна женская лицензии.
В Швейцарии результаты обладателей Кубка России прошлого сезона получились далекими от медалей из-за нехватки опыта. Савелию и Дарье нужно привыкать к соперникам, высоте, коротким спринтерским кругам, лыжам без фтора, отсутствию большой команды за спиной. В Давосе лыжникам помогал только один сервисер Евгений Уфтиков, который взял на себя и организационные вопросы. На этой неделе состав пополнился: нейтральный статус получили тренер Данил Акимов и врач Анастасия Тихонова.
Чтобы набраться международного опыта, нужно продолжать выступать. Поэтому Коростелев и Непряева решили в Россию до Олимпиады не приезжать. В планах стартовать на «Тур де Ски» и этапах Кубка мира. Лыжная многодневка стартует в итальянском Тоблахе 28 декабря. В программе спринты обоими стилями, классические разделки на 10 км и пасьют на 20 км, коньковый масс-старт на 5 км. «Тур де Ски» завершится гонкой в гору 4 января.
После соревнований в Италии у россиян есть еще два этапа Кубка мира, чтобы проверить свою готовность к Играм. Первый пройдет в немецком Оберхофе
Опыт сейчас нужен и ски-альпинисту Никите Филиппову, который первым из всех россиян отобрался на Олимпиаду еще в прошлом сезоне. Однако в новом он долго не мог получить лицензию для участия в Кубке мира. Лишь в середине декабря Никита получил долгожданное письмо, а также приглашение на Игры от МОК.
Сейчас Филиппов проводит подготовку в России, а до Олимпиады планирует принять участие в трех этапах Кубка мира: французском Куршевеле (15−16 января), андоррской Кома-Педросе (24−25 января) и испанском Бои-Тауль (31 января — 1 февраля).
Погоня за квотами
Помимо лыжных гонок, FIS подвластны еще пять видов спорта: горнолыжный, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд и фристайл. В каждом мы имеем хотя бы одного представителя с одобренным нейтральным статусом. Распределение большинства квот в этих видах происходит согласно рейтингу, очки для которого спортсмены начали зарабатывать с прошлого сезона. А значит, россиянам нужно догонять.
В одно время с Коростелевым и Непряевой допуск получила фристайлистка Анастасия Таталина. Несмотря на то что FIS ей выдали нейтральный статус в первых рядах, спортсменка не успела квалифицироваться в дисциплине биг-эйр, в которой брала золото чемпионата мира. Зато у Таталиной остается два этапа Кубка мира в слоупстайле: в американском Аспене (9 января) и швейцарском Лааксе (17 января). В интервью «СЭ» Анастасия обозначила задачу на эти старты: «Попасть в топ-4 на обоих этапах. Тогда я прохожу. В противном случае может не хватить очков для попадания в топ-30 спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Думаю, что с программой, которую я готовлю, у меня есть шансы пройти отбор».
От сноуборда, где мы частенько брали медали Олимпиад и чемпионатов мира, с нейтральным статусом пока только Мария Травничева. В борьбу за путевку на Игры она еще не вступила. «Ждем визу. Мы планируем, что начнет выступать после Нового года. Какие шансы на отбор? Не знаю. Она у нас в хорошей форме, так что вполне вероятно», — рассказал «СЭ» президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Травничева специализируется в параллельных дисциплинах. Возможно, увидим ее на этапах Кубка мира в швейцарском Скуоле (10 января), австрийском Бад Гаштейне (13 января) и болгарском Банско (17−18 января).
Из олимпийского Пекина с командным серебром уезжала наша четверка прыгунов с трамплина. Сейчас допуск получил один из героев тех Игр — Данил Садреев, а также Михаил Назаров. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский надеется, что и другим лидерам сборной дадут нейтральный статус. Для отбора каждому нужно попасть в топ-20 на двух этапах из шести. Сначала россияне должны выступить на «Турне четырех трамплинов»: в немецких Обестдорфе (29 декабря) и Гармиш-Партенкирхене (1 января), австрийских Инсбруке (4 января) и Бишофсхофене (6 января). После останутся два этапа Кубка мира в Саппоро — 17 и 18 января.
Среди двоеборцев одобрение заявки от FIS получил Артем Галунин. Сейчас он занимается визовыми вопросами, но шансы на отбор в этом виде спорта невысокие. Ближайшие этапы Кубка мира в лыжном двоеборье примут немецкий Шонах (2−4 января), эстонский Отепя (8−11 января) и Оберхоф (16−18 января). Очевидно, что Галунину доступны только соревнования в Германии, так как с въездом в Эстонию для россиян сейчас туго.
Больше всех нейтральных статусов FIS выдал российским горнолыжникам — Юлии Плешковой, Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову. В этом виде у нас не очень много перспектив, но вариантов, где выступить, достаточно. У мужчин в квалификационный период будут этапы Кубка мира в итальянских Ливиньо (27 декабря) и Мадонна-ди-Кампильо (7 января), швейцарских Адельбодене (10−11 января) и Венгене (16−18 января). У женщин соревнования пройдут три этапа в Австрии — Земмеринге (27−28 декабря), Заухенсе (10−11 января) и Флахау (13 января), а также в словенской Краньска Гора (3−4 января) и итальянском Тарвизио (17−18 января).
Трасса закрыта
В мире не так много санно-бобслейных трасс, способных принимать международные соревнования. Одна из них для нас недоступна — в латвийской Сигулде. В этом городе в середине декабря проходили этапы Кубка мира у скелетонистов и бобслеистов, когда наши спортсмены как раз получили нейтральные статусы. Здесь же планируются соревнования у саночников после Нового года, но тоже без нас.
«В этой стране очень жесткие правила по въезду. По туристической визе нельзя. Поэтому не получается из-за ограничений, которые установлены в Латвии для посещения страны россиянами», — объясняла «СЭ» глава ФССР Наталия Гарт.
Таким образом, у российских саночников до Игр остается возможность выступить на трех немецких этапах Кубка мира: в Винтерберге (10−11 января) и двух в Оберхофе (17−18 и
Отборочную кампанию саночники начали вшестером в итальянской Кортина-Д’Ампеццо. Однако перед этапом Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде исполком FIL лишил Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову нейтрального статуса, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах. Оставшаяся тройка — Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик — квалификационные нормативы выполнила — выступила на двух отборочных этапах, набрав необходимое количество очков.
Бобслеисты и скелетонисты отбор на Олимпиаду еще не начали. В январе в Германии и Швейцарии пройдут три этапа Кубка мира: в Винтерберге (2−4 января), Санкт-Моритце (10−11 января) и Альтенберге (16−18 января). Однако сразу выступать среди сильнейших россияне не могут.
«У всех нейтральных спортсменов нулевой рейтинг, поэтому они не могут быть допущены до участия в этапах Кубка мира этого сезона. Поэтому мы рассматриваем возможность выступления на Кубке Европы», — объяснил ТАСС глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов.
Пегов ранее заявлял, что в начале 2026 года команда планирует выступить на этапе Азиатского кубка. Ближайший же Кубок Европы пройдет в австрийском Инсбруке. Скелетонисты соревнуются с 9 по 10 января, а бобслеисты — с 14 по 18 января. Международная федерация отказалась допускать российские бобслейные двойки и четверки, сославшись на рекомендации МОК. Нейтральный статус в итоге достался девятерым. В скелетоне его получили Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Даниил Романов, Владислав Семенов, Полина Тюрина и Еремей Зыков. В бобслее — Любовь Черных и София Степушкина.
В режиме ожидания
В ледовых видах спорта, которые подвластны ISU, россиян мы увидим только на Олимпиаде. Международная федерация допускала наших спортсменов только на квалификационные старты, а отбор на Игры уже завершен. Его прошли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
Единственным индивидуальным зимним видом спорта, где допуска у нас нет, остается биатлон. СБР подал апелляцию на отстранение в Спортивный арбитражный суд. Однако IBU отказался от ускоренной процедуры рассмотрения дела. Шансы попасть на международные старты в ближайшее время у стреляющих лыжников практически равны нулю. До Олимпиады пройдут три этапа Кубка мира: в немецких Оберхофе (8−11 января) и Рупольдинге (14−18 января), а также в чешском Нове-Место (22−25 января), куда даже в случае допуска IBU россиянам будет сложно попасть.
Точно не увидим на Играх в Италии наших представителей в командных видах спорта — хоккее и керлинге, где отбор на Олимпиаду уже давно завершен.
Михаил Кузнецов