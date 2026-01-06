Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три российских сноубордиста получили нейтральный статус

FIS дала нейтральный статус российским сноубордистам Степанко, Томину и Пауль.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус российским сноубордистам Ярославу Степанко, Арсению Томину и Кристине Пауль, сообщается на сайте организации.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.