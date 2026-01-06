Три российских сноубордиста получили нейтральный статус

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус российским сноубордистам Ярославу Степанко, Арсению Томину и Кристине Пауль, сообщается на сайте организации.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.