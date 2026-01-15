Ричмонд
Российские фристайлистки не прошли в финал на этапе Кубка мира

Россиянки Таталина и Прусакова не прошли в финал этапа Кубка мира по фристайлу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не отобрались в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине слоупстайл, проходящем в швейцарском Лаксе.

В лучшей из трех попыток Таталина показала результат 61,08 балла и заняла 13-е место. Прусакова (49,40) стала 21-й. Победительницей стала китаянка Эйлин Гу (81,68).

Финалистками стали десять лучших спортсменок по итогам квалификации. Медали будут разыграны в воскресенье.

Этап в Лаксе является отборочным соревнованием к зимней Олимпиаде, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.