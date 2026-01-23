Участника Игр из списка самых разыскиваемых ФБР преступников арестовали

Уэддинг в 2006 году был под следствием в Канаде за выращивание марихуаны, хотя обвинение ему не было предъявлено. В 2010 году он получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле наркотиками. После освобождения он вернулся к торговле наркотиками и с 2015 года разыскивается Королевской канадской конной полицией, сообщал CBC.