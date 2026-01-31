Российский ски-альпинист стал третьим в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Бой-Тауле (Испания).
Спортсмен показал результат 2 минуты 47,2 секунды. Россиянин на 11,3 секунды отстал от победителя спринта двукратного чемпиона мира француза Тибо Ансельме (2.35,9). Вторым стал испанец Ориоль Кардона (отставание — 4 секунды). Россиянин Павел Якимов завершил выступление в полуфинале. Во второй раунд не смогли выйти Александр Антонов, Андрей Федоров и Даниил Слушкин.
Филиппов во второй раз занял третье место в спринте на Кубке мира. Ранее он взял бронзу на этапе во французском Куршевеле.
У женщин победительницей стала Эмили Харроп (3.01,8). Второе место заняла итальянка Джулия Мурада (+7,2), третье — Марго Равинель (+10,1) из Франции. Россиянки Ирина Умницына и Ирина Рачинская не смогли выйти в полуфинал соревнований. Дарья Зинченко завершила выступление в первом раунде.
Этап в Бой-Тауле является последним перед зимними Играми, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Филиппов является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду.