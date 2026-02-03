Ричмонд
«Надеюсь, все 13 российских олимпийцев выиграют свои соревнования». Интервью Вика Уайлда

Двукратный олимпийский чемпион обещает после своего сорокалетия составить конкуренцию ведущим сноубордистам мира.

Источник: Спорт-Экспресс

На зимней Олимпиаде в Милане и Кортине Россию в нейтральном статусе будут представлять 13 спортсменов, среди которых нет ни одного сноубордиста. Между тем в этом виде спорта у нас немало сильных спортсменов. Одним из героев прошлых Игр в составе нашей команды был сноубордист Вик Уайлд. В Сочи-2014 он завоевал два золота, а через восемь лет пополнил свою медальную коллекцию бронзой Пекина. Сейчас натурализованному американцу 39 лет, он по-прежнему живет в России и переживает за наш спорт. Перед началом Игр-2026 в разговоре с «СЭ» Вик выразил намерение выступить на следующих олимпийских стартах во французских Альпах.

Не уверен, что хочу заниматься тренерством

— Планируете следить за выступлениями россиян на Олимпиаде? У кого-то из них, по-вашему, есть шансы на медаль?

— Конечно, я буду следить. И надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Поэтому я желаю им всего наилучшего.

— В нашей стране остаются люди, которые критикуют наших спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Какое у вас отношение к таким высказываниям?

— Такие люди — идиоты. Я поддерживаю всех спортсменов и людей, которые стремятся реализоваться в жизни. Те, кто критикует других, пытающихся воплотить свои мечты, часто сидят на диване и ненавидят жизнь. Им следует посмотреть в зеркало и исправить себя.

— Вы тренируете Дмитрия Сарсембаева (бывший сноубордист сборной России, в июне 2025 года сменивший спортивное гражданство на узбекское. — Прим. «СЭ»). Почему он не смог пройти отбор на эти Игры?

— Дмитрий пропустил 20 из 26 отборочных стартов, и я занимался с ним всего две недели. У него был небольшой шанс пройти отбор, но он просто не показал достаточно хороших результатов.

— Вы планируете продолжить тренировать?

— Я не уверен, что хочу заниматься тренерством.

— А участвовать в соревнованиях? Вы говорили, что Олимпийские игры-2030 — реалистичная цель для вас!

— Я по-прежнему так считаю.

— Но на следующих Играх вам будет уже 43 года…

— Моя цель — достичь физического расцвета в 45 лет. После пяти дней тренировок в этом году я несколько дней назад обогнал одного из пяти лучших райдеров планеты. Люди, даже тренеры в России, просто не понимают, насколько я могу быть хорош.

— А вам такое говорили тренеры?

— Нет, но так было всегда.

Московские пробки бесят больше всего

— Вы остаетесь на связи с кем-то из американских спортсменов?

— Со всеми своими старыми друзьями.

— А как ваш бизнес? Год назад вы говорили, что планируете открыть школу сноубординга в Красноярске. Удалось?

— Нет, я был очень занят запуском бренда сноубордов и прекратил проект со школой. Зато сноуборды пользуются популярностью. Наши доски очень качественные.

— Вы планируете открыть школу в будущем?

— Нет.

— Ваша бывшая жена (чемпионка мира Алена Заварзина. — Прим. «СЭ»), кажется, занималась дизайном ваших досок. Она все еще помогает вам в этом?

— Так и было, но она была слишком занята своей основной работой, поэтому покинула бренд. Хотя время от времени Алена с нами взаимодействует.

— Вы по-прежнему живете в Санкт-Петербурге?

— Нет, перебрался в Москву.

— Вы были впечатлены Питером. А как вам Москва?

— Санкт-Петербург мне правда очень нравится. Более спокойный, чем Москва. Особенно Петроградская сторона.

— А почему тогда вы решили переехать?

— Ну, для меня было удобнее чаще бывать в Москве.

— Считается, что российская столица — дорогой город. И все жалуются на пробки.

— Ха-ха. И я ничем не отличаюсь от этих людей. Пробки бесят больше всего.

— Кажется, вы уже максимально привыкли к России, пожили в нескольких городах. Планируете остаться здесь до конца жизни?

— Я, конечно, привык. Буду продолжать работать в России — по крайней мере частично.