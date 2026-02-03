«Надеюсь, все 13 российских олимпийцев выиграют свои соревнования». Интервью Вика Уайлда

На зимней Олимпиаде в Милане и Кортине Россию в нейтральном статусе будут представлять 13 спортсменов, среди которых нет ни одного сноубордиста. Между тем в этом виде спорта у нас немало сильных спортсменов. Одним из героев прошлых Игр в составе нашей команды был сноубордист Вик Уайлд. В Сочи-2014 он завоевал два золота, а через восемь лет пополнил свою медальную коллекцию бронзой Пекина. Сейчас натурализованному американцу 39 лет, он по-прежнему живет в России и переживает за наш спорт. Перед началом Игр-2026 в разговоре с «СЭ» Вик выразил намерение выступить на следующих олимпийских стартах во французских Альпах.